«Колорадо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Лос-Анджелес».

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» на своем льду в овертайме проиграло «Чикаго» (2:3), потерпев свое четвертое поражение подряд и пятое в последних шести матчах. Ужасные результаты в последних играх пока что не мешают «Эвеланш» держаться в зоне плей-офф, занимая третье место в Центральном дивизионе.

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В игре с «Чикаго» по шайбе забросили Мико Рантанен и Натан Маккиннон, результативная передачу на счету Габриэля Ландескуга. Ударная сила «Колорадо» заключена именно в этой тройке, а его проблема — в том, что остальные звенья сильно уступают в игре и результативности.

Российский вратарь Семен Варламов провел весь матч, пропустив три шайбы с 37 бросков. Травмированы россияне защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев. Также в лазарете защитник Марк Барберио и нападающий Колин Уилсон.

В игре «Колорадо» превалирует атакующая линия — в среднем 3,38 заброшенных шайб за матч (7-й показатель) и 27,3% реализации большинства (4-й). Но оборона «Эвеланш» едва дотягивает до топ-20.

«Лос-Анджелес»

В прошлом матче «Лос-Анджелес» на выезде в принципиальном поединке проиграл «Лас-Вегасу» (1:4). Это первое поражение «Кингз» после серии из четырех побед подряд, которые, впрочем, пока что не помогли команде подняться со дна Тихоокеанского дивизиона — отставание от «Аризоны» три очка и от «Эдмонтона» — шесть.

Единственная шайба в игре против «Вегаса» на счету Анже Копитара, не лучшим образом сыграл вратарь Джонатан Куик, пропустив три шайбы с 31 броска (еще одна была заброшена в пустые ворота). Российский нападающий Илья Ковальчук за последние 15 матчей забросил лишь две шайбы, набрав три очка, но и те две — в одной игре.

Среди лидеров также отметим защитника Дрю Даути, нападающих Алекса Яфалло, Дастина Брауна и Джеффа Картера. Лазарет переполнен — травмированы защитники Алекс Мартинес и Дион Фанеф, нападающие Джонни Бродзински, Тревор Льюис и Карл Хагелин.

Один из аутсайдеров сезона лишь по одному показателю статистики входит в топ-20 — пропуская в среднем три шайбы за матч (18-е место). В остальном все очень плохо, а линия атаки вовсе худшая в НХЛ — в среднем лишь 2,26 заброшенных шайб за матч.

Прогноз

В первой встрече соперников в сезоне «Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» на их льду 7:3. Сейчас, на свой площадке, «Эвеланш» также фавориты, даже с учетом их неудач в последних играх — рекомендуем прогноз на победу «Колорадо» в основное время с коэффициентом 1,85. 0