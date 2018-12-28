ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 декабря 2018 года московский ЦСКА примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Ак Барс».

ЦСКА

В прошлом матче ЦСКА в овертайме дожал «Нефтехимик» (4:3), выиграв второй матч подряд после двух кряду поражений. Москвичи продолжают лидировать в Западной конференции и в общей турнирной таблице КХЛ.

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Героями матча с «Нефтехимиком» стала четвертая тройка атаки ЦСКА, каждый из игроков которой забросил по шайбе и отдал по ассисту — Грег Скотт, Павел Карнаухов и Андрей Светлаков, а вот победную шайбу в овертайме забросил один из лидеров — Кирилл Капризов. Не лучшим образом сыграл вратарь Ларс Йоханссон, пропустив три шайбы с 24 бросков. Травмирован защитник Мэт Робинсон.

У ЦСКА лучшая в КХЛ оборона — в среднем за игру армейцы пропускают 1,22 шайбы. Атака тоже в полном порядке, но немного хуже спецбригады большинства и меньшинства, которые хоть и входят в топ-8, но все же не дотягивают до уровня показательных.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» на выезде уступил «Сочи» (1:3) — это второе поражение подряд и третье в последних четырех матчах. Игра с ЦСКА станет для казанцев последней в трехматчевой выездной серии. «Ак Барс» занимает 3-е место на Востоке, хотя по очкам опережает «Авангард», но омичи выше благодаря лидерству в своем дивизионе.

Единственную шайбу в игре с «Сочи» забросил нападающий Артем Лукоянов, при этом соперник нанес по воротам «Ак Барса» 44 броска — это слишком много в игре с такой командой. Среди лидеров отметим защитника Пола Постма, нападающих Иржи Секача и Джастина Азеведо. Травмированы защитник Дмитрий Юдин, нападающие Антон Ландер и Федор Малыхин.

«Ак Барс» выглядит вполне сбалансировано при игре в равных составах, а по показателям заброшенных/пропущенных шайб казанцы входят в топ-10 сильнейших команд КХЛ. Главная проблема — это игра в большинстве. Лишь 14% реализации и 5-й худший результат во всей Лиге.

Прогноз

В первом матче сезона «Ак Барс» на своем льду был разбит ЦСКА (0:5). Не лучшим образом казанцы играют и с другим грандом — СКА (1:6 и 1:5). Так что в Москве шансов на победу у них немного. Но с учетом результативных предыдущих матчей с лидерами, можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 2,16. 0