«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 15 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 15 ноября 2018 года казанский «Ак Барс» примет московский ЦСКА. Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — ЦСКА.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» дома не без проблем, но дожал «Слован» (2:1), одержав свою вторую победу подряд, и набрав очки в пятом матче кряду. Более того, в последних десяти поединках казанцы взяли семь побед. Сейчас «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции, а от кризиса старта сезона не осталось и следа.

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В игре со «Слованом» героем стал нападающий Станислав Галиев, оформивший дубль и принесший победу «Ак Барсу», который по ходу встречи уступал 0:1. Также стоит выделить Владимира Ткачева, который дважды ассистировал напарнику, и вратаря Эмиля Гарипова, отразившего 28 из 29 бросков в створ. В лазарете находятся голкипер Александр Шарыченков и нападающий Федор Малыхин.

Сила «Ак Барса» в сбалансированности линий и хорошей игре в равных составах, где казанцы являются 6-й командой КХЛ по надежности в обороне (2,11 пропущенных шайб в среднем за матч). Слабая сторона «Ак Барса» — это спецбригады. Казанцы реализуют всего 15% большинства (19-е место) и показывают 79,6% надежности в меньшинстве (15-й результат).

ЦСКА

В прошлой игре ЦСКА на выезде засушил «Торпедо» (3:0), одержав свою седьмую победу подряд и девятую в последних десяти матчах. ЦСКА уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, опережая на три очка СКА.

В игре с «Торпедо», прежде всего, стоит отметить вратаря Илью Сорокина, который отразил 21 бросок в створ, оформив второй шатаут во втором сыгранном матче подряд. Неожиданно голом и передачей отметился форвард Сергей Толчинский, по шайбе на счету нападающего Сергея Андронова и защитника Мэта Робинсона, нападающий Янник Хансен дважды ассистировал партнерам. В списке травмированных форвард Грег Скотт.

ЦСКА — один из лидеров КХЛ, и логично, что статистика у москвичей тоже в полном порядке. Но главная особенность игры армейцев — надежность обороны. Москвичи пропускают меньше всех голов в Лиге, пропустив в последних трех матчах лишь одну шайбу и лишь четыре — в последних шести.

Прогноз

2.17 Прогноз: Победа «Ак Барса» в матче Сделать ставку!

Это первая встреча соперников в сезоне, а до этого в последний раз «Ак Барс» и ЦСКА играли в финале последнего Кубка Гагарина, где казанцы оказались сильнее. Обе команды любят играть от обороны, так что вряд ли игра будет результативной, а мы также советуем присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» в матче с коэффициентом 2,17. 0