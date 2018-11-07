«Коламбус» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 7 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Даллас Старз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Даллас».

«Коламбус»

В прошлом поединке «Коламбус» на выезде в овертайме проиграл «Анахайму» (2:3), потерпев свое второе поражение подряд и третье в последних четырех поединках. Но пока что «Блу Джекетс» удерживают за собой третье место в Столичном дивизионе.

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В игре с «Анахаймом» отлично проявил себя нападающий Пьерр-Люк Дюбуа, оформив дубль, неплохой поединок провел защитник Сет Джонс, отдав две результативные передачи. Российский нападающий Артемий Панарин является лучшим бомбардиром «Коламбуса» с 15 (5+10) очками, но не набирает очки четыре матча кряду. Вратарь Сергей Бобровский в последний раз играл против «Лос-Анджелеса», пропустив четыре шайбы, проиграв шестой раз в девяти встречах.

Единственный показатель статистики, по которому «Коламбус» входит в топ-10 НХЛ — это игра в атаке (в среднем 3,29 шайб за матч). Остальные показатели близки к худшим в лиге, а игре в большинстве в принципе самая худшая во всей НХЛ — лишь 10,7% реализации.

«Даллас»

В прошлом матче «Даллас» на выезде в овертайме дожал «Вашингтон» (4:3), одержав свою третью подряд победу и пятую в последних шести матчах. Это позволило команде вплотную приблизиться к лидерам Центрального дивизиона.

В игре с «Вашингтоном» отлично проявил себя Джейсон Спецца, оформив гол+пас. Также шайбой отметился его партнер по звену Джейми Бенн, по голу записали себе в актив Тайлер Питлик и Джон Дикинсон.

Российский нападающий Валерий Ничушкин в прошлом матче отдал свою вторую результативную передачу в сезоне, прервав серию из пяти поединков без очков. К сожалению, давно травмирован один из лидеров атаки россиянин Александр Радулов, также в лазарете находятся защитники Коннор Кэрик и Марк Мето.

«Даллас» выделяется своей обороной. В среднем за игру «Старз» пропускают всего 2,62 шайбы (5-й показатель) и показывают 85% надежности в меньшинстве (7-е место). Атакующая сторона игры заметно слабее, но все равно в пределах топ-15 НХЛ.

Прогноз

«Даллас» набрал хороший ход, но «Коламбус» играет дома и, несмотря на некоторые неудачи в последних играх, «Блу Джекетс» остаются грозным соперником. Рекомендуем прогноз на победу «Коламбуса» в матче с коэффициентом 1,80. 0