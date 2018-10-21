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    СКА против ЦСКА. Кто победит в армейском дерби?

    СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 21 октября 2018 года

    КХЛ СКА ЦСКА
    Прогноз на СКА — ЦСКА
    Никита Гусев, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 октября 2018 года питерский СКА примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на СКА — ЦСКА.
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    СКА

    В прошлом матче СКА на своем льду в упорной борьбе одолел московское «Динамо» (3:2), одержав свою третью победу подряд. Более того, клуб из Санкт-Петербурга набирает очки 15 поединков кряду, и сейчас занимает второе место в Западной конференции, уступая два очка ЦСКА, но имея два матча в запасе.

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    В игре с «Динамо» шайбами за СКА отметились нападающие Александр Дергачев и Никита Гусев, а защитник Патрик Херсли забросил победный гол в большинстве. В целом, лучшим бомбардиром СКА является Никита Гусев с 23 очками, а Херсли как раз идет на втором месте с 22 баллам. Также стоит выделить Павла Дацюка с 19 очками. Лазарет команды пуст.

    Практически по всем показателям СКА в топ-4 регулярного чемпионата, и это не удивительно, учитывая состав и результаты команды. Единственная сторона в игре армейцев, требующая усиления — это большинство с показателем 25,7% реализации (7-е место в лиге).

    ЦСКА

    В прошлом матче ЦСКА на выезде дожал «Сочи» (2:1), одержав свою 13 победу в последних 14 матчах. Но стоит отметить, что победа была добыта лишь в серии буллитов, а до этого москвичи уступили дома «Кунь Луню». Так что в случае поражения, ЦСКА позволит СКА обогнать себя на первом месте в Западной конференции.

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    Героями поединка с «Сочи» в составе ЦСКА стали голкипер Илья Сорокин, отразивший 19 из 20 бросков, а также нападающий Константин Окулов, забросивший в основное время и в послематчевой серии буллитов. Победный буллит на счету Антона Слепышева. Среди лидеров команды отметим также Михаила Григоренко и Кирилла Капризова. Лазарет ЦСКА пуст.

    ЦСКА пропускает очень мало — всего 1,35 шайбы в среднем за игру. Это лучший показатель в КХЛ на данный момент. Но в атаке армейцы выглядят не очень хорошо, а спецбригады большинства и меньшинства и вовсе посредственные.

    Прогноз

    В двух последних матчах ЦСКА выглядел не лучшим образом, но в целом против СКА команда всегда играет неплохо. Букмекеры верят в победу СКА, но мы предлагаем рискнуть с прогнозом на победу ЦСКА в матче с коэффициентом 2,40. 0

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    Прогноз на СКА — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 21 октября 2018 года питерский СКА примет московский ЦСКА. Начало матча — 17:00 мск.
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