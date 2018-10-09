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    «Анахайм» может продлить серию побед в игре с «Детройтом»

    «Анахайм» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 октября

    НХЛ Анахайм Дакс Детройт Ред Уингз
    Прогноз на «Анахайм» — «Детройт»
    Райан Гецлаф
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 октября «Анахайм Дакс» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Детройт».
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    «Анахайм»

    В прошлом матче «Анахайм» на выезде минимально обыграл «Аризону», одержав свою вторую победу на старте регулярного чемпионата. До этого в первой игре также на выезде был повержен «Сан-Хосе» (5:2), и теперь у «Дакс» впереди два домашних поединка с «Детройтом» и «Аризоной».

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    В первых двух матчах отличную игру продемонстрировал голкипер Джон Гибсон, пропустив всего три шайбы и отражая 94% бросков по своим воротам. Героем встреч также стал нападающий Якоб Сильферберг, отдав четыре результативные передачи, два гола на счету Максима Комтуа, три очка набрал Рикард Ракелл, и еще два ассиста на счету ветерана команда Райана Гецлафа. Однако из-за травм не могут помочь «Анахайму» ведущие форварды — Кори Пери, Райан Кеслер, а также Онджей Касе.

    В двух стартовых матчах «Анахайм» действовал очень эффективно. Нанеся по воротам соперников всего 35 бросков и позволив почти 80 раз побеспокоить Гибсона, «Дакс» ответили сразу шестью голами и один раз реализовали большинство. Но и в целом, «Анахайм» далеко не атакующая команда.

    «Детройт»

    Стартовый поединок сезона принес неоднозначный результат для «Детройта». С одной стороны, «Ред Уингз» проиграли дома «Коламбусу» (2:3), но с другой — взяли очко в овертайме, что в принципе неплохо с таким соперником и учитывая далеко не лидерский статус команды в сезоне. Тем более перед игрой с «Анахаймом» «Детройт» еще сыграет на выезде с «Лос-Анджелесом» где также можно взять очки или даже победу.

    Голами за «Детройт» отличились защитник Деннис Чоловски и нападающий Тайлер Бертуцци, но выделить стоит форвардов Густава Нюквиста и Дилана Ларкина, отдавших по две результативные передачи. Именно с этими игроками, с уходом Хенрика Зеттерберг, связаны самые большие надежды «Ред Уингз». Российский нападающий Евгений Свечников в первом поединке участия не принимал. В списке травмированных защитники Никласс Кронвалл, Майк Гринн и Джонатан Эрикссон.

    «Детройт» продолжает перестройку состава, так что не стоит ждать от команды высоких результатов. При этом в первом поединке команда нанесла в два раза меньше бросков в створ, чем соперник, но сумела реализовать одно из трех удалений «Коламбуса».

    Прогноз

    «Анахайм» хорошо стартовал в сезоне, и есть все предпосылки к тому, что «Дакс», имея один день отдыха в запасе, возьмут и третью победу подряд. Рекомендуем ставку на победу «Анахайма» в основное время с коэффициентом 1,84. 0

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    Прогноз на «Анахайм» — «Детройт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 октября «Анахайм Дакс» примет «Детройт Ред Уингз». Начало матча — 05:00 мск.
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