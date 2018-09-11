«Трактор» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 11 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 11 сентября челябинский «Трактор» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Металлург».

«Трактор»

В прошлом матче «Трактор» на своем льду разбил словацкий «Слован» (3:0), одержав свою первую победу в сезоне. До этого в стартовом матче регулярки челябинцы дома с таким же счетом уступили ЦСКА. Впереди у подопечных Анвара Гатиятулина еще два домашних поединка.

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Вратарь Василий Демченко отыграл два хороших матча против «Слована» и ЦСКА, даже несмотря на три пропущенные шайбы с армейцами. Неплохо проявили себя защитник Ник Бэйлен, нападающий Рихард Гюнге, а также Игорь Полыгалов, оформивший дубль в игре со «Слованом». Травмированных и дисквалифицированных в составе нет.

Победа и поражение в двух стартовых матчах в целом нормальный результат для «Трактора». Тем более соперники у челябинцев совсем не подарок. Впереди кроме «Магнитки» еще встреча с «Автомобилистом», далее снова с «Магниткой», «Йокеритом» и «Спартаком». Главная задача команды — играть надежно.

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» на своем льду дожал китайский «Кунь Лунь» (2:1), одержав свою вторую победу в четырех стартовых матчах сезона. При этом магнитогорцы прервали серию из двух подряд поражений от ЦСКА и «Динамо Рига».

Сейчас самыми результативными игроками команды являются нападающие Сергей Мозякин и Деннис Расмуссен, у которых по три очка. Неплохо проявляют себя и защитники — Виктор Антипин, Евгений Бирюков, Иван Верещагин, а также голкипер Василий Кошечкин, показывающий почти 95% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,51 шайбы за матч. Травмированных и дисквалифицированных в составе нет.

Защитники «Магнитки» играют достаточно результативно, но проблема в том, что команда постоянно пропускает. В четырех матчах «Металлург» пропустил шесть шайб, забросив десять. Найти баланс в игре — главная задача нового наставника команды Виктора Козлова.

Прогноз

Обе команды стартовали с результатом в 50% побед, правда, у «Трактора» на два сыгранных матча меньше. Вероятно, что соперники смогут поразить ворота друг друга, но учитывая неплохую игру «Трактора» в обороне и надежность вратарей команд, можно присмотреться к ставке на поздний гол — время первого гола 12-60 минуты с коэффициентом 2,07. 0