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    Сможет ли «Миннесота» сравнять счет в серии с «Виннипегом»?

    «Миннесота» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля

    НХЛ Миннесота Уайлд Виннипег Джетс
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    Коннор Хеллебайк
    Коннор Хеллебайк
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 18 апреля «Миннесота Уайлд» примет «Виннипег Джетс». Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Виннипег».

    «Миннесота»

    После двух выездных поражений «Миннесота» собралась и разгромила «Виннипег» в первом матче на своем льду (6:2). Это хороший эмоциональный задел для «Дикарей», которые на кураже попытаются сравнять счет в серии.

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    Перед третьей игрой главный тренер команды Бюрс Бодро перестроил звенья, и это принесло свои плоды. В составе «Миннесоты» голами отметились все четыре пятерки, и пять хоккеистов набрали по два очка за матч. Отмечаем гол+пас лидеров – нападающих Микаэля Гранлунда и Эрика Стаала. Хороший матч удался вратарю Дэвану Дубнику, который отразил 29 бросков из 31 в створ.

    «Миннесоту», наконец, прорвало, и после слабой игры в атаке в Виннипеге, на домашнем льду «Дикари» забросили шесть шайб. Но главное – сыграли на равных с «Джетс» во всех компонентах, а победу не назовешь случайной. Команда также реализовала два большинства и не позволила сопернику реализовать свое численное преимущество.

    «Виннипег»

    После двух прочных побед дома «Виннипег», вероятно, немного расслабился, что стоило команде крупного поражения в третьей игре. Теперь «Джетс» важно взять победу на выезде, иначе, если «Миннесота» сравняет счет в серии, игра может пойти уже в совершенно ином ключе.

    Ближайшие события

    В третьем матче серии провалился вратарь Коннор Хеллебайк, который пропустил за два периода шесть шайб с 22 бросков и был заменен на Стива Мэйсона. Не исключено, что четвертый матч Коннор начнет в запасе. Но при этом вся команда сыграла слабо, и выделить в составе «Джетс», по сути, некого.

    «Виннипег» провалил третью игру – не реализовал свои попытки в большинстве, не реализовал свои шансы в атаке, слабо сыграл в обороне, не выручил вратарь. «Джетс» лучше забыть этот матч и попытаться сыграть максимально надежно в обороне, как это было в играх на родном льду.

    Прогноз

    1,88ТМ 5,5

    «Миннесота» могла поймать кураж после крупной победы, и для «Виннипега» теперь важно сыграть надежно. Не исключено, что четвертый матч серии окажется менее результативным. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,88.

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    «Миннесота» попробует размочить счет в серии с «Виннипегом»«Миннесота» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 16 апреля
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