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    «Вегас» и «Сент-Луис» не забросят много шайб

    «Вегас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта

    НХЛ Вегас Голден Найтс Сент-Луис Блюз
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    Владимир Тарасенко
    Владимир Тарасенко
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 31 марта «Вегас Голден Найтс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча – 05:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Сент-Луис».

    «Вегас»

    В прошлом поединке «Вегас» дома неожиданно проиграл аутсайдеру лиги «Аризоне» (2:3). Это поражение стало для «Найтс» третьим в последних четырех матчах.

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    Тем не менее, «Вегас» давно обеспечил себе плей-офф, и почти гарантировал первое место в Тихоокеанском дивизионе, опережая ближайших преследователей из «Сан-Хосе» на пять очков. Главная проблема «Найтс» — это травмы, но лазарет уже почти опустил. В нем осталось лишь три игрока – защитник Лука Сбиса, нападающие Уильям Кэрриер и Райлли Смит.

    «Вегас» одна из наиболее атакующих команд НХЛ. В среднем за игру «Рыцари» забрасывают 3,29 шайб (4-е место) и реализуют 22,2% большинства (8-е место). Но при этом по игре в обороне «Найтс» также входят в топ-10.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома в овертайме дожал «Сан-Хосе» (3:2), одержав свою шестую победу подряд и восьмую в последних десяти матчах. При этом четыре из шести последних викторий «Блюз» оформили в дополнительное время.

    Ближайшие события

    «Сент-Луис» продолжает борьбу за плей-офф. Сейчас команда занимает 7-е место в Западной конференции, но столько же очков имеют «Анахайм» и «Лос-Анджелес», и всего на один балл меньше у «Колорадо». В списке травмированных защитники Джей Боумистер и Карл Гунарссон, нападающие Скотти Апшолл и наш Никита Сошников. Российский нападающий Владимир Тарасенко в последних трех матчах забросил четыре шайбы. Форвард Иван Барбашев не набирает очки семь матчей.

    «Сент-Луис» делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем 2,61 шайбы за матч – это 5-е место во всей НХЛ. При этом атака у «Блюз» одна из слабейших в Лиге.

    Прогноз

    1,95ТМ 5,5

    В двух встречах сезона соперники обменялись домашними победами, однако оба матча были не слишком результативны. Судя по всему, учитывая важность победы, в этот раз «Найтс» и «Блюз» также не будут лететь сломя голову на чужие ворота. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,95.

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