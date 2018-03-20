«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 20 марта

«Трактор»

«Трактору» удалось выполнить задачу-минимум и взять одну победу на выезде. В первом матче челябинцы обыграли «Салават» (2:1), а во втором уступили сопернику лишь в овертайме (2:3). Это хороший эмоциональный заряд перед играми на родном льду.

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Продолжает радовать своей игрой нападающий Виталий Кравцов, который в двух матчах с «Салаватом» отличился еще двумя голами. Теперь на счету 18-летнего вундеркинда шесть шайб в семи матчах. Также неплохо выглядит Рихард Гюнге, хотя в целом лидеры атаки «Трактора» не показывают яркой игры. В отличие от голкипера Павела Францоуза.

Как мы уже отметили, «Трактор» силен своей обороной и вратарем. Команда в двух играх с «Салаватом» пропустила всего три шайбы в основное время и ни одного гола в меньшинстве. Сами челябинцы при этом один раз использовали большинство. Но атака «Трактора» не блещет, если не считать юного Кравцова.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев», измотанный серией с «Авангардом», в двух домашних матчах вымучил одну победу, что в целом можно назвать неплохим результатом. Особенно если учесть, что уфимцы были достаточно близки ко второму поражению (победа вышла волевой).

В целом, у «Салавата Юлаева» проблемы схожие с теми, что есть у «Трактора» — не все лидеры сыграли так, как от них ожидали. Не блещет Владимир Ткачев, на которого рассчитывали, прежде всего, в большинстве. Четыре матча подряд не набирает очки атакующий защитник Филип Ларсен. Нет претензий лишь к звену Линуса Умарка.

«Салават Юлаев» за два матча не реализовал ни одного большинства. Похоже, что проблемы с этим компонентом игры в серии с «Авангардом» не были случайностью. И в целом «Салават» не может выиграть в основное время четыре матча кряду.

Прогноз

1,81ТМ 4,5

По первым двум матчам можно отметить тенденцию к снижению результативности у «Салавата» и «Трактора» по сравнению с матчами в первом раунде. Поэтому можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,81.

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