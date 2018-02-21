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    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Кто победит в матче самых русских команд НХЛ?

    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй Лайтнинг
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    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
    USA Today
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля «Вашингтон Кэпиталз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг» Начало матча – 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Тампа-Бэй».

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде был уничтожен кризисным «Чикаго» (1:7), что стало неожиданным результатом. Но перед игрой с «Тампой» у «Кэпиталз» есть шанс взять два очка в игре с аутсайдером Восточной конференции «Баффало».

    Все прогнозы на НХЛ

    «Вашингтон» потерял лидерство в Столичном дивизионе, пропустив вперед на одно очко «Питтсбург», но у «Кэпиталз» три матча в запасе. Список травмированных пуст. Что касается российского представительства, защитник Дмитрий Орлов в игре с «Чикаго» провел больше 24 минут на льду, а в последних пяти матчах набрал 2 (1+1) очка. Нападающий Александр Овечкин в пяти матчах набрал 7 (2+5) очков, но в игре с «Чикаго» очков не заработал. Нападающий Евгений Кузнецов не набирает очки два матча подряд, и четыре матча кряду не может забросить шайбу.

    «Вашингтон» делает акцент на атаку, забрасывая в среднем 3,09 шайбы за матч – это 8-е место в НХЛ. Также неплохо «Кэпиталз» играют в большинстве – 20,9% реализации. Но есть проблемы с игрой в обороне.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома проиграла «Нью-Джерси», потерпев свое третье поражение в последних четырех поединках. Сейчас «Лайтнинг» ждет серия из трех выездных матчей, которая начнется в Вашингтоне.

    Ближайшие события

    Неудачи в последних играх опустили «Тампу» на второе место в общей турнирной таблице НХЛ. Лидерство захватил «Вегас». В лазарете пребывают резервный вратарь Петер Будай и нападающий Онджей Палат. Российский голкипер Андрей Василевский в трех последних матчах потерпел два поражения, пропустив девять шайб. Защитник Михаил Сергачев в трех матчах отдал две передачи, нападающий Владислав Наместников в тех же трех матчах также набрал два (1+1) очка, а лидер атак команды Никита Кучеров не уходит со льда без очков шесть матчей кряду, в которых набрал 11 (4+7) очков.

    «Тампа-Бэй» самая атакующая команда в НХЛ. В среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 3,54 шайбы за матч и реализуют 24,5% большинства. Проблемы только с игрой в меньшинстве – 78,1% надежности и 24-е место в Лиге.

    Прогноз

    1,88Победа «Тампы-Бэй» в матче

    В двух предыдущих матчах в сезоне соперники обменялись домашними победами. Сейчас же можно рискнуть поставить на победу «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,88. Лайтнинг проиграли три из последних четырех поединков и наверняка будут разгневаны потерей лидерства в общей турнирной таблице Лиги.

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