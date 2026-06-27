28 июня в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Алтай». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Тобол»

Турнирное положение: Костанайцы в нынешнем чемпионате выглядят блекло. Команда находится на скромном 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Тобол» набрал всего лишь 12 очков в 14 матчах. Плюс ко всему, команда в текущем чемпионате разжилась всего тремя победами. И это при привычно высоких амбициях клуба!

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тобол» уступил «Окжетпесу» (1:2).

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Зато поединок с «Кызылжаром» завершился викторией (2:0). А вот немного ранее команда подписала мирное соглашение с «Атырау» (1:1).

В пяти своих последних матчах «Тобол» добыл одну победу. В этих поединках команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Тобол» в среднем забивает один мяч за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 22 мяча. Да и гандикап от опасной зоны измеряется лишь двумя очками. Костанайцы расплачиваются за провальный старт.

Притом, что «Тобол» является сугубо домашней командой. Костанайцы в четырех последних домашних поединках добыли три победы. Да и побеждать одного из аутсайдеров команда обязана при любой диспозиции.

«Алтай»

Турнирное положение: Эта команда пытается выбраться из опасной зоны. «Алтай» ныне пребывает на 15-м месте турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

При этом «Алтай» набрал всего 10 очков. Да и в свои ворота команда пропустила 15 мячей в четырнадцати матчах.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Алтай» не смог одолеть «Жетысу» (3:3).

А вот до того команда была бита «Актобе» (0:2). При этом чуть ранее она не дала себя обыграть «Астане» (1:1).

Нынче «Алтай» не блещет стабильностью результатов. Команда не может победить уже в четырех поединках кряду. Да и вообще, в её активе значится всего одна победа.

Состояние команды: «Алтай» забил всего 9 мячей в 15 матчах. Да и каждый второй свой поединок команда заканчивает вничью.

К слову, в шести поединках вне родных стен «Алтай» добыл лишь 5 зачетных баллов. В них команда отличилась всего четырьмя результативными выстрелами.

При этом «Алтай» в двух своих последних поединках пропустил 5 мячей. Да и в созидательном плане команда испытывает заметные сложности.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.69. Ничья — в 3.76, успех соперника — в 4.90.

Букмекеры предлагают рассмотреть ТБ 2.5 за 1.90, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.86.

Прогноз: «Тобол» продуктивно выступает в родных стенах, и явно постарается быстро вскрыть оборону нестабильного соперника.

2.18 Победа «Тобола» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Тобол» — «Алтай» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Победа «Тобола» в 1-м тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.08 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.08 на матч «Тобол» — «Алтай» принесёт чистый выигрыш 2080₽, общая выплата — 3080₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.08.

Пять причин, почему ставка зайдет