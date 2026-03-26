прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.05

27 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Новая Зеландия и Финляндия. Начало игры — в 09:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Новая Зеландия — Финляндия с коэффициентом для ставки за 3.05.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новозеландцы успешно провели квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Новая Зеландия в своей зоне не имеет конкурентов. А вот забила команда 19 мячей в 3 турах группового этапа.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Новозеландцы уступили Эквадору (0:2).

До того команда потерпела поражение от Колумбии (1:2). А вот поединок с Норвегией завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах Новая Зеландия добыла всего одну ничью. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Новозеландцы нынче выглядят бледновато. Команде крайне натужно даются поединки с более-менее приличными оппонентами.

Причем Новая Зеландия уступила в 2 своих последних поединках. В них команде удалось отличиться всего один раз.

Финляндия

Турнирное положение: Финны неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Финляндия на 7 очков отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает аккурат гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Финны разгромили Андорру (4:0).

До того команда уступила скромным мальтийцам (0:1). А вот чуть ранее она была разбита Нидерландами (0:4).

При этом Финляндия в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Финны имеют проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает 2 мяча за матч.

При этом Финляндия до последней победы уступила 2 раза кряду. А вот в кадровом плане команда выглядит скромно.

В этом поединке финны явно будут активно атаковать. Команда способна прибавить в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Новая Зеландия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.08, а победа оппонента — в скромные 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.12 и 1.64.

Прогноз: Новозеландцам крайне сложно даются поединки с крепкими европейскими сборными, да и финны способны прибавить.

Ставка: Победа Финляндии за 3.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

