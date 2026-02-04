прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.20

5 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Урал» и «Локомотив». Начало игры — в 15:30 мск.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Урал» на 7 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шмели» не сумели переиграть АГМК (0:0).

До того команда нанесла поражение «Пюнику» (3:2). А вот поединок с «Волгой» завершился мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Урал» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шмели» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Урал» исторически неудачно противостоит «Локомотиву». В пяти последних очных встречах команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Шмели» постараются найти свои шансы в контригре.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» проводят продуктивный сезон. Команда ныне осела на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Локомотив» на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Железнодорожники» одолели «Ноа» (2:0).

До того команда не сумела переиграть «Ростов» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Чэнду Рончену» (4:0).

При этом «Локомотив» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Железнодорожники» нынче пребывают в приличных кондициях. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

При этом «Локомотив» в среднем пропускает чаще гола за матч. Москвичи явно способны побороться за чемпионство.

«Железнодорожники» ныне преуспевают в плане реализации. Да и Алексей Батраков настрелял уже 11 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Железнодорожники» выглядят монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

«Железнодорожники» не проигрывают 5 матчей кряду

«Урал» не уступил в 4 своих последних поединках

«Локомотив» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Локомотив выглядит в разы монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Москвичи еще имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и полпреда первой лиги обязаны априори не замечать.

2.20 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Урал» — «Локомотив» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа "Локомотива" в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.70 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Урал» — «Локомотив» позволит вывести на карту выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70