прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.63

3 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Уотфорд». Начало игры — в 22:45 мск.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» проводят достаточно продуктивный сезон. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Халл Сити» на 5 очков отстает от зоны прямого подъема в элиту. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» загрызли «Суонси» (2:1).

До того команда уверенно одолела «Престон» (3:0). Плюс поединок с «Саутгемптоном» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Халл Сити» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тигры» нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила трижды подряд.

Причем «Халл Сити» традиционно неудачно противостоит «Уотфорд». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный ход. «Тигры» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» в нынешнем сезоне выглядят скромненько. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Уотфорд» на 2 очка отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шершни» не сумели одолеть «Блэкберн» (1:1).

До того команда расписала паритет с «Портсмутом» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Миллуолла» (0:2).

При этом «Уотфорд» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шершни» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не может победить уже 4 матча подряд.

При этом «Уотфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией дела обстоят не лучшим образом.

А вот «тигров» команда обыграла в двух последних очных поединках. В нынешней же диспозиции «шершням» за счастье будет и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается поймать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Шершни» не побеждали в 4 своих последних поединках

«Уотфорд» переиграл «тигров» в 2 последних очных встречах

«Халл Сити» победил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Тигры» мотивированы подтянуться к лидерам, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют вполне-себе качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же «Уотфорд» нынче угодил в кризис.

2.63 П1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Халл Сити» — «Уотфорд» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Победа «Халл Сити» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.15 ТБ 2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Халл Сити» — «Уотфорд» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15