прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.45

31 января в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Халл». Начало игры — в 18:00 мск.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Бродяги» борются за выживание. Команда находится на 22 месте турнирной таблицы.

При этом «Блэкберн» на один пункт отстает от спасительной 21 позиции. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бродяги» не смогли одолеть «Уотфорд» (1:1).

До того команда уступила «Суонси» (1:3). Плюс поединок с «Ипсвичем» завершился поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Блэкберн» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бродяги» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже больше месяца.

Причем «Блэкберн» традиционно сложно противостоит «Халл». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены выбраться из зоны вылета. «Бродяги» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Халл»

Турнирное положение: «Тигры» в нынешнем сезоне выглядят выгодно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Халл» на 5 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» сумели одолеть «Суонси» (2:1).

До того команда учинила разгром «Престону» (3:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Саутгемптону» (2:1).

При этом «Халл» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тигры» в последних поединках выглядели симпатично. Команда победила 3 раза кряду.

При этом «Халл» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и с реализацией у команды дела обстоят не лучшим образом.

А вот «бродяг» команда не обыгрывает уже больше года. Вот и в нынешней диспозиции «тиграм» за счастье будет и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда попытается закрепиться в топ-6.

Статистика для ставок

«Тигры» победили в 3 своих последних поединках

«Бродяги» в среднем забивают реже гола за матч

«Блэкберн» не побеждает уже больше месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Бродяги» мотивированы выбраться из опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и оборону «Халла» трудно назвать монолитной.

Ставка: Победа «Блэкберна» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10