30 января в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Клермон» и «Реймс». Начало игры — в 22:00 мск.
«Клермон»
Турнирное положение: «Красно-синие» ходят в середняках второго по рангу дивизиона. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Клермон» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Анси» (1:2).
До того команда была бита «Сент-Этьеном» (0:1). Зато поединок с «Лавалем» завершился уверенной викторией (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Клермон» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-синие» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем «Клермон» традиционно удачно противостоит «Реймсу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-синие» намерены оторваться от опасной зоны.
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» мечтают вернуться в высший свет. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Реймс» на один пункт отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Сент-Этьен» (1:0).
До того команда уступила «Труа» (1:2). А вот чуть ранее она в серии пенальти нанесла поражение «Ле Пюи».
При этом «Реймс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда намерена запрыгнуть в дуэт лидеров.
При этом «Реймс» имеет некоторые проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Команда явно намерена подтянуться к зоне прямого повышения в классе. Да и вообще, «Красно-белые» способны прибавить во всех компонентах, да и по именам выглядят выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Красно-белые» выглядят монолитнее оппонента.
Статистика для ставок
- «Реймс» забивает в среднем реже 2 мячей за матч
- «Клермон» в среднем забивает гол за матч
- «Клермон» не побеждает 2 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.87.
Прогноз: «Реймс» борется за прямой выход в элиту, так что явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости мотивированы запрыгнуть на вторую строчку, да и «Клермон» в атаке выглядит неубедительно.
Ставка: Победа «Реймса» за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.35