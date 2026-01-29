Три очка для «Реймса»?

прогноз на матч Лиги 2, ставка за 2.02

30 января в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Клермон» и «Реймс». Начало игры — в 22:00 мск.

«Клермон»

Турнирное положение: «Красно-синие» ходят в середняках второго по рангу дивизиона. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Клермон» на 2 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-синие» уступили «Анси» (1:2).

До того команда была бита «Сент-Этьеном» (0:1). Зато поединок с «Лавалем» завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Клермон» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Клермон» традиционно удачно противостоит «Реймсу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-синие» намерены оторваться от опасной зоны.

«Реймс»

Турнирное положение: «Красно-белые» мечтают вернуться в высший свет. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Реймс» на один пункт отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Сент-Этьен» (1:0).

До того команда уступила «Труа» (1:2). А вот чуть ранее она в серии пенальти нанесла поражение «Ле Пюи».

При этом «Реймс» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда намерена запрыгнуть в дуэт лидеров.

При этом «Реймс» имеет некоторые проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда явно намерена подтянуться к зоне прямого повышения в классе. Да и вообще, «Красно-белые» способны прибавить во всех компонентах, да и по именам выглядят выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Красно-белые» выглядят монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

«Реймс» забивает в среднем реже 2 мячей за матч

«Клермон» в среднем забивает гол за матч

«Клермон» не побеждает 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.87.

Прогноз: «Реймс» борется за прямой выход в элиту, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости мотивированы запрыгнуть на вторую строчку, да и «Клермон» в атаке выглядит неубедительно.

2.02 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Реймса» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.35 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 3.35