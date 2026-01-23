прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.42

24 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Орлы» ходят в середняках лиги. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр на 2 очка отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» уступили «Карабаху» (2:3).

До того команда была бита «Штутгартом» (2:3). А вот поединок с «Боруссией» Д принес боевой паритет (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Йонатан Буркардт, Миши Батшуайи — травмированы.

Состояние команды: «Орлы» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

Причем «Айнтрахт» Фр традиционно удачно противостоит «Хоффенхайму». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 победы при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлы» намерены запрыгнуть в зону еврокубков.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» на 6 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Деревенские» переиграли «Байер» (1:0).

До того команда учинила разгром «Боруссии» М (5:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Штутгарт» (0:0).

При этом «Хоффенхайм» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Деревенские» в последних поединках выглядели весьма выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Хоффенхайм» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда нынче находится на эмоциональном подъеме. «Деревенские» весьма неплохо атакуют, да и Андрей Крамарич настрелял уже 6 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Деревенские» намерены отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» не проигрывает 4 матча кряду

Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч

«Айнтрахт» Фр не побеждал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 2.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.40.

Прогноз: «Хоффенхайм» способен еще прибавить в плане реализации, да и тылы соперника надежностью не отличаются.

Номинальные гости мотивированы закрепиться в лидирующей группе, и явно активно понесутся в атаку.

2.42 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.55 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Айнтрахт» — «Хоффенхайм» позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Обе не забьют за 2.55