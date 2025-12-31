«Ковентри» без проблем обыграет «Чарльтон» в гостях?

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 1.75

1 января в матче 25-го тура Чемпионшипа сыграют «Чарльтон Атлетик» и «Ковентри Сити». Начало встречи — в 21:00 мск.

«Чарльтон Атлетик»

Турнирное положение: Команда занимает двадцатое место в таблице Чемпионшипа, набрав 27 баллов за 24 тура при разнице мячей 22:29.

Последние матчи: В прошлом туре Чемпионшипа «Чарльтон» проиграл «Портсмуту» со счетом 1:2.

До того команда потерпела поражение от «Норвича» (0:1) и оказалась сильнее «Оксфорд Сити» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Эдвардс, Годден, Эрнандес.

Состояние команды: «Чарльтон» проводит отнюдь не лучший отрезок, одержав только две победы с ноября.

Лондонцы явно не претендуют на выход в АПЛ, но пока находятся в относительной безопасности от зоны вылета.

«Ковентри Сити»

Турнирное положение: Команда занимает первое место в таблице Чемпионшипа, набрав 51 балл за 24 тура при разнице мячей 54:25.

Последние матчи: В прошлом туре Чемпионшипа «Ковентри» проиграл «Ипсвичу» со счетом 0:2.

До того команда обыграла «Суонси» (1:0) и разошлась миром с «Саутгемптоном» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Довин, Томас-Асанте.

Состояние команды: «Ковентри» уверенно идет со старта сезона на первом месте Чемпионшипа и только ужасное выступление во втором круге может остановить команды от заветной цели.

Нет сомнений, что команда под руководством Фрэнка Лэмпарда рассчитывает сделать все, чтобы вернуться в элиту английского футбола спустя 25 лет.

Статистика для ставок

В последних пяти встречах «Чарльтон» выиграл только 1 раз

В последних пяти матчах «Ковентри» забивается не более двух мячей за игру

В последних трех очных встречах «Ковентри» непременно обыгрывал «Чарльтон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.50, а победа «Чарльтона» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.84 и 1.90.

Прогноз: Последние матчи «Ковентри» не изобилуют результативностью, да и их соперник тоже редко выдает результативные игры.

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 1.90.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Ковентри» одержит сухую победу над командой из нижней части таблицы.

Ставка: Победа «Ковентри» со счетом 2:0 за 8.60.