3 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Флуминенсе». Начало игры — в 03:30 мск.
«Гремио»
Турнирное положение: «Мушкетеры» ходят в середняках чемпионата. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Гремио» на 2 очка отстает от восьмой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мушкетеры» одолели «Палмейрас» (3:2).
До того команда потерпела поражение от «Ботафого» (2:3). А вот поединок с «Васко да Гамой» завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Гремио» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мушкетеры» нынче выглядят не лучшим образом. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Гремио» традиционно сложно противостоит «Флуминенсе». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялисть победами.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Мушкетеры» намерены подняться хотя бы на строчку вверх.
«Флуминенсе»
Турнирное положение: «Флу» в текущем сезоне выглядят весьма выгодно. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Флуминенсе» постарается сохранить нынешнюю позицию. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Флуминенсе» разгромил «Сан-Паулу» (6:0).
До того команда подписала мировую с «Палмейрасом» (0:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Фламенго» (2:1).
При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Флу» в последних поединках выглядели прилично. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.
При этом «Флуминенсе» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Вот только пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
Команда отнюдь не преуспевает в плане реализации. Да и в первую четверку попасть уже вряд ли удастся.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Флу» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
- «Гремио» до уже больше года не обыгрывает «Флу»
- «Флуминенсе» не пропускал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.
Прогноз: «Мушкетеры» намерены подняться в первую восьмерку, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева уж точно поднатореют в плане реализации, да и «Флуминенсе» не лыком шит.
Ставка: Победа «Гремио» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20