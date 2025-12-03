прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.60

3 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Гремио» и «Флуминенсе». Начало игры — в 03:30 мск.

«Гремио»

Турнирное положение: «Мушкетеры» ходят в середняках чемпионата. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Гремио» на 2 очка отстает от восьмой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мушкетеры» одолели «Палмейрас» (3:2).

До того команда потерпела поражение от «Ботафого» (2:3). А вот поединок с «Васко да Гамой» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Гремио» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мушкетеры» нынче выглядят не лучшим образом. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Гремио» традиционно сложно противостоит «Флуминенсе». В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялисть победами.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Мушкетеры» намерены подняться хотя бы на строчку вверх.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Флу» в текущем сезоне выглядят весьма выгодно. Команда ныне пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Флуминенсе» постарается сохранить нынешнюю позицию. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Флуминенсе» разгромил «Сан-Паулу» (6:0).

До того команда подписала мировую с «Палмейрасом» (0:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Фламенго» (2:1).

При этом «Флуминенсе» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Флу» в последних поединках выглядели прилично. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

При этом «Флуминенсе» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Вот только пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Команда отнюдь не преуспевает в плане реализации. Да и в первую четверку попасть уже вряд ли удастся.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Флу» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

«Гремио» до уже больше года не обыгрывает «Флу»

«Флуминенсе» не пропускал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гремио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Мушкетеры» намерены подняться в первую восьмерку, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева уж точно поднатореют в плане реализации, да и «Флуминенсе» не лыком шит.

Ставка: Победа «Гремио» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20