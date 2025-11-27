прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.45

Румынский клуб «Университатя Крайова» дома сыграет против немецкого «Майнца» в 4-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 27 ноября, начало — в 20:45 по мск.

«Университатя Крайова»

Турнирная таблица: В основном этапе Лиги конференций «Университатя Крайова» расположилась на 20 месте, набрав 4 очка. В трех матчах румынский коллектив одержал одну победу, одну встречу завершил вничью и один поединок проиграл.

Последние матчи: В стартовой игре основного этапа Лиги конференций румынский клуб потерепел фиаско, проиграв на выезде польскому коллективу «Ракув» (0:2), но затем «Университатя Крайова» набрала очки во втором туре, обменявшись голами с армянским «Ноа» (1:1). Первую победу в Лиге конференций румынский коллектив одержал минимальную победу над «Рапидом» (1:0).

Не сыграют: Предстоящую игру против «Рапида» из-за травмы пропустит Михня Радулеску.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Университатя Крайова» в последних пяти матчах одержала три победы, сыграла одну встречу вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Майнц»

Турнирная таблица: «Майнц» в основном этапе Лиги конференций занимает 3 место. Клуб немецкой Бундеслиги набрал 9 очков из 9 возможных.

В немецкой Бундеслиге «Майнц» расположился в нижней части турнирной таблице. Участник Лиги конференций занимает 17 место, набрав 6 очков после 1 сыгранных матчей.

Последние матчи: После минимальной победы над кипрской «Омонией» (1:0), футболисты «Майнца» добились виктории в поединке против боснийского «Зриньски» (1:0). Единственный и победный гол в матче с боснийцами на 24-й минуте забил Нельсон Вайпер.

В центральном матче 3-го тура Лиги конференций «Майнц» на своей арене переиграл «Фиорентину» (2:1). В составе немецкого клуба голами отметились Джэ Сон Ли и Бенедикт Холлербах.

Не сыграют: Из-за травм немецкому клубу не помогут Антони Каси, Максим Дал.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Майнц» одержал лишь победу над «Фиорентиной» в Лине конференций. На внутренней арене команда уступила в играх с «Айнтрахтом» (0:1) и «Штутгартом» (0:2), а также сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Вердером» (1:1).

Статистика для ставок

«Майнц» в Лиге конференций занимает 3 место

«Университатя Крайова» в Лиге конференций занимает 20 место

«Майнц» и «Университатя Крайова» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.65, а победа «Университатя Крайова» — в 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Майнц» в основном этапе Лиги конференций набрал максимальное количество очков, немецкий клуб не столкнется с проблемой в игре с румынской визави.

2.45 Фора «Майнца» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Университатя Крайова» — «Майнц» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Фора «Майнца» (-1) с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Есть большая вероятность, что команды сыграют по низам, не исключаем вероятности одного гола, который и решит исход поединка.

2.65 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Университатя Крайова» — «Майнц» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.65.