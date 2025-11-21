21 ноября в 16-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Престон Норт Энд» и «Блэкберн». Начало встречи — 23:00 мск.

«Престон Норт Энд»

Турнирное положение: после 15 туров «Престон Норт Энд» идет на четвертой строчке в таблице Чемпионшипа с 26 очками.

Последние матчи: игра против «Миллуола» в гостях получилась примерно равной и по делу завершилась ничейным исходом со счетом 1:1. «Престон Норт Энд» вышел вперед на 15-й минуте после гола Майкла Смита. Соперник смог отыграться через 20 минут. Во втором тайме обе команды имели хорошие шансы победить, но в итоге так никто и не смог отличиться.

Ранее был на своем поле обыгран «Суонси» (2:1) и в гостях «Саутгемптон» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Сири (з), Томпсон (п), Брэди (п), Кин (н).

Состояние команды: после назначения Пола Хеккингботтома летом 2024 года «Престон» резко прибавил и сейчас борется за попадание в АПЛ. При этом состав у команды довольно средний, а футбол не поражает воображение, а очки добываются за счет рационального футбола и крепкой обороны.

«Блэкберн»

Турнирное положение: сейчас «Блэкберн» занимает 19-ю строчку в таблице Чемпионшипа с 16 очками.

Последние матчи: в 15-м туре «Блэкберн» на своем поле уступил «Дерби» со счетом 1:2. Игра была фактически сделана до перерыва, когда соперник забил два мяча. Второй тайм проходил с преимуществом «Блэкберн», но команда смогла забить только один раз с пенальти после удара Охаши.

До этого были победы в гостях над «Бристолем» (1:0) и «Лестером» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Бараджи (п).

Состояние команды: сейчас главным тренером «Блэкберна» является известный в прошлом защитник Валерьен Исмаэль. Он был на грани увольнения, но команда неожиданно стала выигрывать и взяла 9 из 12 очков в последних турах, а сам специалист может немного вздохнуть.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Блэкберн» выиграл дома (2:1) и сыграл вничью (0:0)

В позапрошлом сезоне «Престон» был сильнее в гостях (2:1), а на своем поле сыграл вничью (1:1)

Годом ранее «Престон» победил на выезде (4:1), а дома закончил встречу мирным исходом (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Престона» дают 2,50, а на «Блэкберн» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

Прогноз: сейчас «Блэкберн» точно не хуже своего соперника, который имеет довольно серьезные проблемы с составом. Подопечные Исмаэля оттолкнулись от дна и вполне могут увезти три очка из Престона.

Основная ставка: победа «Блэкберна» с форой 0 за 2,03.

Прогноз: гости вполне могут также забить несколько голов, поэтому можно заиграть альтернативный вариант.

Дополнительная ставка: индивидуальный тотал на «Блэкберн» больше 1 за 1,87.