15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Словения и Косово. Начало встречи — в 22:45 мск.

Словения

Турнирное положение: Словения после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с тремя баллами в активе занимает третью позицию в группе.

Команда на четыре балла отстает от Косова, которое занимает второе место (возможный плей-офф), и на семь пунктов отстает от лидера Швейцарии, поэтому уже не выйдет на мундиаль напрямую.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разошелся мировой со Швейцарией (0:0).

Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также потерял очки, когда теперь на выездной арене сыграл вничью как раз с нынешним соперником (0:0).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат мира 2026 года, Словения ни разу не выиграла при трех ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Санди Ловрич и Жан Випотник — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Косово

Турнирное положение: Косово после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию — в зоне возможного плей-офф.

Команда на три пункта отстает от лидера группы Швейцарии, а также на четыре очка опережает нынешнего соперника и на шесть баллов четвертую в квартете Швецию.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Швецией с результатом 1:0.

Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже потерял очки, когда теперь на своей арене сыграл вничью как раз с нынешним соперником.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Косово проиграл лишь раз при семи победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Словения сыграла вничью

в пяти из восьми последних матчей Косова забивали больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей Косово не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.25, успех Косова — в 4.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

Между тем, в четырех последних матчах хозяева не выиграли.

1.81 Косово не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Словения — Косово позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Косово не проиграет за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей гостей.

2.25 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Словения — Косово позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25