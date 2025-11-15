15 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Словения и Косово. Начало встречи — в 22:45 мск.
Словения
Турнирное положение: Словения после четырех поединков квалификации на чемпионат мира 2026 года с тремя баллами в активе занимает третью позицию в группе.
Команда на четыре балла отстает от Косова, которое занимает второе место (возможный плей-офф), и на семь пунктов отстает от лидера Швейцарии, поэтому уже не выйдет на мундиаль напрямую.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разошелся мировой со Швейцарией (0:0).
Перед этим в рамках предыдущего тура квалификации на мировой форум коллектив также потерял очки, когда теперь на выездной арене сыграл вничью как раз с нынешним соперником (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат мира 2026 года, Словения ни разу не выиграла при трех ничьих и одном поражении.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Санди Ловрич и Жан Випотник — авторы пока что двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.
Косово
Турнирное положение: Косово после четырех матчей квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую позицию — в зоне возможного плей-офф.
Команда на три пункта отстает от лидера группы Швейцарии, а также на четыре очка опережает нынешнего соперника и на шесть баллов четвертую в квартете Швецию.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в чужих стенах одержала победу над Швецией с результатом 1:0.
Перед этим в предыдущем туре квалификации на мировой форум коллектив уже потерял очки, когда теперь на своей арене сыграл вничью как раз с нынешним соперником.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Косово проиграл лишь раз при семи победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на мировой исход, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Словения сыграла вничью
- в пяти из восьми последних матчей Косова забивали больше 2,5 голов
- в восьми из девяти последних матчей Косово не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья — в 3.25, успех Косова — в 4.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.65.
Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.
Между тем, в четырех последних матчах хозяева не выиграли.
Ставка: Косово не проиграет за 1.81.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25