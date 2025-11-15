Словения цепляется за последние шансы, испытывая кадровые проблемы и оставаясь без побед в отборе. Косово, напротив, проводит лучший цикл в своей истории и при удачном результате может гарантировать себе стыки. Для хозяев это матч выживания, для гостей — шаг к историческому прорыву. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Стартовые составы:

Словения: Облак, Карничник, Бийол, Янжа, Дркушич, Брекало, Горенц-Станкович, Элшник, Хорват, Шпорар, Випотник.

Косово: Саипи, Деллова, Рахмани, Галлапени, Хайдари, Реджбечай, Муслия, Войвода, Авдуллаху, Асллани, Мурики.

Словения

Сборная Словении подходит к решающей игре отбора на ЧМ-2026 в тяжёлом положении: команда Матьяжа Кека идёт третьей в группе, не выиграв ни одного матча.

После яркого прошлого года — выхода в 1/8 финала Евро-2024 и успешного сохранения места в своём дивизионе Лиги наций — словенцы столкнулись с трудностями в текущей квалификации к мировому первенству. Они попали в довольно сложную группу и ничьи со Швецией (2:2), Швейцарией (0:0) и Косово (0:0), а также крупное поражение от швейцарцев (0:3), оставляют лишь минимальные шансы на стыки.

Главная проблема — это атака: Словения не забивает уже три матча подряд и с трудом доводит атаки до опасных моментов. Ситуацию осложняют кадровые потери. Главный голеадор страны Беньямин Шешко, забивший 16 голов к 22 годам, пропустит ноябрьский сбор из-за травмы. В полузащите не сыграет дисквалифицированный Адам Гнезда Черин. Равнозначной замены Шешко нет, и в атаке придётся рассчитывать на Шпорара и Випотника.

Словения не была на чемпионате мира с 2010 года, и нынешняя кампания вряд ли изменит эту тенденцию. Чтобы сохранить надежду, «сине-белым» необходима только победа — и впервые в этом отборе им придётся играть от себя, а не от соперника.

Косово

Сборная Косово проводит лучший отбор в своей истории и неожиданно включилась в борьбу за выход на ЧМ-2026. Несмотря на тяжёлую группу со швейцарцами, словенцами и шведами, команда Франко Фоды идёт второй, уступая лидерам всего три очка. Более того, ничья в Любляне практически гарантирует косоварам место в стыковых матчах — беспрецедентный успех для национальной команды.

После болезненного старта и поражения от Швейцарии (0:4) балканская сборная резко прибавила. Национальная команда Косово дважды обыграла Швецию «всухую», взяла очко в Приштине против Словении и уверенно закрепилась в верхней части таблицы. Однако к матчу в Любляне сборная приедет с кадровыми проблемами: основной вратарь Ариянет Мурич дисквалифицирован, и его место займёт Висар Бекай. По разным причинам вне заявки остаются Хадерджонай, Пачарада и Целина.

Сильная сторона Косово — динамичная атака. Ведат Мурики продолжает блистать в Ла Лиге, Эдон Жегрова набрал отличную форму в «Ювентусе», а Фисник Аслани стал одним из открытий Бундеслиги. Косовары особенно опасны против команд, которые много владеют мячом и оставляют пространство за спиной, но в матче со Словенией им предстоит встреча с соперником, который сам предпочитает низкий блок и осторожный футбол.

Косово всего несколько лет участвует в квалификациях, но нынешняя команда может войти в историю. Победа в Любляне приблизит её к дебюту на мировом первенстве, а даже ничья оставляет отличные шансы на плей-офф. Встреча обещает быть закрытой и напряжённой — обе сборные рискуют мало, но терять очки гостям куда опаснее.

Личные встречи

Между собой сборные встречались три раза: дважды победили словенцы в Лиге наций-2020 (2:1, 1:0) и один матч закончился ничейным результатом (0:0) в текущем отборе к ЧМ-2026.