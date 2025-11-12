прогноз на матч Женской Лиги чемпионов, ставка за 2.84

12 ноября в 3-м туре основного этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» (жен) и «Арсенал» (жен). Начало игры — в 20:45 мск.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: Баварки стартовали не столь продуктивно. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Бавария» (жен) в двух стартовых турах набрала 3 очка. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баварки переиграли «Унион» (4:0).

До того команда сумела одолеть «Нюрнберг» (6:0). Да и поединок с «Эссеном» завершился уверенным успехом (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Бавария» (жен) забила 21 мяч, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Баварки нынче выглядят весьма солидно. Команда победила 6 раз кряду.

Причем «Бавария» (жен) традиционно успешно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баварки намерены подтянуться к группе лидеров.

«Арсенал» (жен)

Турнирное положение: «Канонирки» в Лиге чемпионов пока выглядят не столь выгодно. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» (жен) в 2 стартовых матчах разжился 3 очками. При этом команда сумела отличиться 3 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Арсенал» не уступил «Челси» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Лестеру» (4:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Бенфику» (2:0).

При этом «Арсенал» (жен) в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канонирки» нынче пребывают в отличных кондициях. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Арсенал» (жен) вполне способен прибавить в плане реализации. Да и амбиции побороться за попадание в топ-4 имеются.

«Канонирки» в Женской Лиге чемпионов в среднем пропускают гол за матч. Да и вообще, оборона команды выглядит довольно монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Канонирки» вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Баварки победили в 6 своих последних поединках

«Канонирки» в среднем пропускают гол за матч

Обе команды в Женской Лиге чемпионов забили по 3 мяча в 2 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.61 и 2.10.

Прогноз: «Бавария» (жен) нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева шикарно выглядят в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Арсеналу».

2.84 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.84 на матч «Бавария» (жен) — «Арсенал» (жен) принесёт прибыль 1840₽, общая выплата — 2840₽

Ставка: Победа «Баварии» (жен) за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.40 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Бавария» (жен) — «Арсенал» (жен) принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40