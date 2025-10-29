29 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Кремонезе». Начало игры — в 22:45 мск.
«Дженоа»
Турнирное положение: Генуэзцы сражаются за выживание в элите. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Дженоа» в 8 матчах набрала лишь 3 зачетных балла. В них команда отличилась всего 4 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Генуэзцы уступили «Торино» (1:2).
До того команда не сумела переиграть «Парму» (0:0). А вот поединок с «Наполи» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась одной победой. В этих поединках «Дженоа» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Генуэзцы нынче выглядят бледно. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
Причем «Дженоа» традиционно успешно противостоит «Кремонезе». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается оттолкнуться от дна таблицы.
«Кремонезе»
Турнирное положение: «Тигры» пока ходят в середняках Серии A. Команда пребывает на 11 строчке турнирной таблицы.
Причем «Кремонезе» набрал 11 очков в восьми турах чемпионата. Команда отличилась лишь 9 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Тигры» не уступили «Аталанте» (1:1).
До того команда не сумела переиграть «Удинезе» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Интера» (1:4).
При этом «Кремонезе» в 5 своих последних поединках добыл 4 ничьих. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тигры» не преуспевают в плане реализации. Да и не побеждает команда уже 6 матчей кряду.
При этом «Кремонезе» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот «Дженоа» команда не обыгрывает уже долгих 29 лет.
Команда нынче пребывает на некотором спаде. Зато опытнейший Джейми Варди успел открыть счет своим голам в Серии A.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Тигры» постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Генуэзцы не побеждают уже 4 матча кряду
- «Кремонезе» не побеждал в 6 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.54 и 1.53.
Прогноз: «Дженоа» постарается выбраться с последнего места, и уж точно активно понесётся в атаку.
Номинальные гости намерены закрепиться в середняках, и явно поднатореют в плане реализации.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 4.85