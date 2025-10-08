прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2026, ставка за 2.07

8 октября в отборе на ЧМ-2026 по футболу в африканской зоне сыграют Танзания и Замбия. Начало встречи — 22:00 мск.

Танзания

Турнирное положение: после 7 матчей у Танзании 10 очков и второе место в группе Е.

Последние матчи: дома Танзания уступила Нигеру со счетом 0:1 Игра была равной, но больше повезло сопернику, который реализовал свой единственный момент.

Ранее была ничья в гостях с Конго (1:1) и поражение дома от Марокко (0:1).

Не сыграют: все лидеры приехали в сборную.

Состояние команды: Танзания играет в не самый привлекательный футбол, что неудивительно, учитывая довольно слабый состав сборной. Почти никто из игроков не выступает в Европе, а самым известным является форвард Алли Саматта, которому уже 32 года и он играет в «Гавре» с этого сезона.

Замбия

Турнирное положение: сейчас Замбия занимает 4-е место в группе Е с 6 очками после 6 игр.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Последние матчи: на своем поле Замбия уступила сильнейшей сборной своей группы Марокко со счетом 0:2. При этом игра была равной, но соперник имеет в составе гораздо более высококлассных футболистов, которые и решили результат.

До этого в отборе на Кубок Африки Замбия проиграла на своем поле Кении (0:1) и Марокко (1:3) в гостях.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: главным тренером является известный специалист Авраам Грант, но даже он не может сделать эту сборную хотя бы середняком на африканском континенте. Лучшие времена, когда Замбия выигрывала Кубок Африки давно позади. Главной звездой является Ламек Банда, выступавший в РПЛ за «Арсенал», а теперь уже несколько сезонов выступающий за «Лечче».

Статистика для ставок

В первом круге отбора на на ЧМ-2026 Замбия уступила дома Танзаии со счетом 0:1

На Кубке Африки-2024 была зафиксирована ничья (1:1)

На Кубке Африки-2021 Замбия победила (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Танзании дают 3,60, а на Замбию — 2,14, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: вряд ли от этой встречи стоит ждать обилия голов, впереди у обеих сборных не самые сильные исполнители, а в случае поражения одна из команд фактически выбывает из гонки за попадание на ЧМ-2026.

2.07 Тотал меньше 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Танзания — Замбия позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Основная ставка: тотал меньше 2 за 2,07.

Прогноз: команды примерно одного уровня, поэтому можно заиграть ничейный результат.

3.30 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч Танзания — Замбия принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.