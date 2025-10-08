прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.26

8 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Сьерра-Леоне и Буркина-Фасо. Начало встречи — 19:00 мск.

Сьерра-Леоне

Турнирное положение: Сьерра-Леоне за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года с 12-ю очками занимает третью позицию в группе.

Команда на восемь пунктов отстает от первого, проходного на мундиаль места, а также на три балла от второй строчки, что может дать шанс сыграть в плей-офф, а ее-то как раз и занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на своем поле одержала победу над Эфиопией (2:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда набрала только один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:1 разошлась мировой с Гвинеей-Бисау.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, Сьерра-Леоне выиграл лишь дважды при трех поражениях и трех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество их нынешнего соперника в классе.

Огастес Каргбо — лучший бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Буркина-Фасо

Турнирное положение: Буркина-Фасо за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает вторую — в зоне плей-офф — позицию с 15-ю очками.

Команда на пять пунктов отстает от первого, проходного на мундиаль места, а также на три балла опережает третью строчку, которую как раз и занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле разошлась мировой с Египтом (0:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив уже набрал три балла, когда теперь в чужих стенах с результатом 6:0 разгромил Джибути.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Буркина-Фасо выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на три очка, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Лассина Траоре — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Сьерра-Леоне не проиграл

в пяти из восьми последних матчей Сьерра-Леоне забивали обе команды

пяти из восьми последних матчей Буркина-Фасо забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Буркина-Фасо — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья — в 3.85, победа Сьерра-Леоне — в 5.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяева не проиграли. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гости не выиграли.

Ставка: Сьерра-Леоне не проиграет за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из восьми последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 2.40