прогноз на ЧМ-2026 и ставка на матч — 2.15

8 октября в отборе на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Ливия и Кабо-Верде. Начало встречи — 16:00 мск.

Ливия

Турнирное положение: Ливия за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает третью позицию в группе с 14-ю очками в активе.

Команда на пять очков отстает от первого места, поэтому сохраняет теоретические шансы напрямую выйти финальную часть турнира, а также на один балл — от второй строчки, которая дает шанс сыграть в плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура африканской квалификации сборная на своем поле одержала победу над Эсватини (2:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на мундиаль команда также набрала максимум баллов, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:0 обыграла Анголу.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних играх, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, Ливия выиграл после трех матчей без побед.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, тем не менее, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть класс их соперника.

Эзу Эль Мареми — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Кабо-Верде

Турнирное положение: Кабо-Верде за два тура до конца африканской квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает первую позицию в группе с 19-ю очками в активе.

Команда на четыре балла опережает второй в таблице Камерун, а также на пять пунктов — третью Ливию, поэтому в случае выигрыша обеспечит себе путевку на североамериканский мундиаль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации сборная на своем поле сумела одержать минимальную победу над Камеруном (1:0).

Перед этим в седьмом туре отборочного цикла на ЧМ-2026 коллектив также набрал максимум очков, когда тепер в чужих стенах с результатом 2:0 переиграл Маврикий.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Кабо-Верде ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на три очка, то по крайней мере на один, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Дайлон Ливраменто — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в двух последних матчах Ливия выиграла

в шести из семи последних матчей Кабо-Верде забивал первый гол

в трех из четырех последних матчей Кабо-Верде выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кабо-Верде — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.10, победа Ливии — в 3.65.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.27 и 1.57.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гости забивали первый гол. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя двух последних матчах хозяева забивали первый мяч, они все же уступают сопернику в классе.

1.82 Кабо-Верде забьет первый гол

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Ливия — Кабо-Верде позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Кабо-Верде забьет первый гол за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

2.15 Кабо-Верде победит

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Ливия — Кабо-Верде позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Кабо-Верде победит за 2.15