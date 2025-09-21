прогноз на матч Серии A, ставка за 2.24

21 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Аталанта». Начало игры — в 16:00 мск.

«Торино»

Турнирное положение: Туринцы стартовали весьма скромно. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Торино» в 3 матчах набрал всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась одним результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Туринцы переиграли «Рому» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Фиорентиной» (0:0). А вот поединок с «Интером» завершился провалом (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыл 2 победы. В этих поединках «Торино» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туринцы потенциально способны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Торино» традиционно сложно противостоит «Аталанте». В пяти последних очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Туринцам нынче крайне натужно даются голы.

«Аталанта»

Турнирное положение: Бергамаски нынешний чемпионат начали не столь удачно. Команда ныне пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аталанта» в 3 матчах набрала всего 5 очков. Команда отличилась 6 мячами при 3 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили ПСЖ (0:4).

До того команда нанесла поражение «Лечче» (4:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Пармой» (1:1).

При этом «Аталанта» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джанлука Скамакка — травмирован.

Состояние команды: Бергамаски намерены как можно скорее подтянуться в привычную группу лидеров. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Аталанта» потенциально обязана прибавить в плане реализации. А вот в среднем команда пропускает аккурат гол за матч.

Земляки Труффальдино уже более больше года не могут одолеть туринцев. А вот в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается как можно скорее вскрыть оборону соперника.

Статистика для ставок

«Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч

Туринцы не пропускают 2 матча кряду

«Торино» забил всего 1 мяч в 3 стартовых турах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.70.

Прогноз: «Аталанта» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, плюс мотивированы подтянуться к зоне Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Аталанты» за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.35