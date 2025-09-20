20 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Локомотив». Начало встречи — 19:30 мск.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: пока «Динамо» Махачкала идет на 12-м месте в таблице РПЛ с 8 очками.

Последние матчи: в 8-м туре команда потерпела гостевое поражение от «Рубина» со счетом 0:1. Игра проходила с преимуществом соперника, который забил в середине первого тайма и после этого стал играть более осторожно и не дал ничего сделать у своих ворот.

Ранее была победа в РПЛ на своем поле над московским «Динамо» (1:0) и в Кубке России над «Пари НН» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Сандрачук (з), Дапо (з).

Состояние команды: пока «Динамо» Махачкала занимает свое место в чемпионате России. У нее один из самых слабейших составов в лиге и слабое финансирование. Все очки бело-голубые в основном набирают за счет надежной игры в обороне и отлаженных командных взаимодействий.

«Локомотив»

Турнирное положение: сейчас «Локомотив» идет третьим в таблице РПЛ с 16 очками.

Последние матчи: в игре с «Ахатом» железнодорожникам пришлось очень тяжело, игра была равной, соперник забил еще в первом тайме и вел до 79-й минуты, но затем в очередной раз спас команду Батраков, забивший отличный мяч. Для лидера «Локомотива» это уже 8 гол.

Также была гостевая победа над «Акроном» (3:1) в Кубке России и упущенная победа в РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

Не сыграют: травмирован — Пиняев (п).

Состояние команды: в последнее время «Локомотив» немного захлестнул ничейный синдром и небольшое невезение. Так, с «Крыльями Советов» команда вела 2:0, но пропустили мячи в самом конце. В последних играх главный тренер Михаил Галактионов немного «передернул» вратарскую линию и центр обороны, после этого команда стала играть намного надежнее сзади.

Статистика для ставок

В марте 2025 года Кубке России в «Локомотив» выиграл в гостях (2:1)

В прошлом сезоне в первом круге «Локомотив» дома победил со счетом 2:0

Во втором круге в Махачкале команды сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 3,60, а на «Локомотив» — 2,25, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,18.

Прогноз: игра ожидается очень плотная и вязкая, хозяева будут сидеть сзади большими силами и ждать, как выбежать в контратаку. «Локомотив» же будет держать мяч искать свободные зоны в обороне соперника. Игру может вскрыть только быстрый гол.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,73.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой «Локомотива», он сейчас на голову сильнее и ему когда-то должна улыбнуться фортуна.

Дополнительная ставка: гости выиграют за 2,25.