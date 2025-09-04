Мали — Коморские острова. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 4 сентября 2025 года

4 сентября в 7-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Мали и Коморские острова. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Мали — Коморские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мали

Турнирное положение: Малийцы слабовато проводят текущий отборочный цикл. По итогам 6 туров команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом Мали имеет в своем активе 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 4 мяча.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Малийцы уступили ДР Конго (0:1).

При этом чуть ранее Мали расписал паритет с ЦАР (0:0). А вот поединок с Коморскими островами завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Мали разжился одной победой. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Малийцы на данном этапе выглядят не столь выгодно. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При всем при этом Мали традиционно удачно противостоит островитянам. Полгода назад команда переиграла соперника (3:0).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Малийцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей.

Коморские острова

Турнирное положение: Островитяне бьются за выход на Мундиаль. На текущий момент команда находится на 2 месте в своем секстете.

Причем Коморские острова в среднем забивает чаще гола за матч. А вот отставание от лидера составляет 3 зачетных балла.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Островитяне переиграли Мадагаскар (1:0).

До того команда по всем статьям уступила ЮАР (1:3). А еще чуть раньше она была бита сборной Косово (2:4).

Вообще же, Коморские острова в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Островитяне имеют скромный подбор игроков. А вот мотивация выйти на Мундиаль огромная.

При этом Коморские острова вполне способна пободаться с малийцами. Правда, до последней виктории команда уступила 2 раза кряду.

Команда в среднем пропускает фактически гол за матч. Островитяне не боятся никого, да и в атаке способны прибавить.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Островитяне постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

Малийцы не забивали в 2 своих последних поединках

Мали в среднем пропускает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мали — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.65 и 1.48.

Прогноз: Малийцы способны прибавить в плане реализации, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее оппонента, но и островитянам палец в рот не клади.

Ставка: Обе забьют за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.65