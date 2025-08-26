Бёрнли — Дерби Каунти. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 26 августа 2025 года

Бёрнли
Дерби Каунти
«Бёрнли»
Турнирное положение: «Бордовые» выдали не худший старт сезона. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Бёрнли» набрал 3 очка в двух первых турах. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Бёрнли — Дерби Каунти: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бордовые» переиграли «Сандерленд» (2:0).
До того команда была бита «Тоттенхэмом» (0:3). А вот поединок с «Лацио» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бёрнли» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бордовые» нынче смотрятся бледновато. До последней виктории команда проиграла 4 раза кряду.
Причем «Бёрнли» традиционно успешно противостоит «Дерби Каунти». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда выглядит банально монолитнее соперника.
«Дерби Каунти»
Турнирное положение: «Бараны» выдали неудачный старт сезона. Команда на данный момент находится на 20 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Дерби Каунти» в трех турах набрал всего один зачетный балл. А вот пропустила в них команда 9 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Бараны» не уступили «Бристоль Сити» (1:1).
До того команда по всем статьям уступила «Ковентри» (3:5). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Вест Бромвич».
При этом «Дерби Каунти» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бараны» не особенно преуспевают в плане реализации. Да и не побеждает команда уже 4 матча кряду.
При этом «Дерби Каунти» уже 18 лет не обыгрывал «бордовых». Да и в нынешней диспозиции команда выглядит слабее соперника.
Команда на данном этапе пока не преуспевает в плане игры и результатов. «Бараны» пропускают уж чересчур часто.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Бараны» вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Бёрнли» до последней виктории уступил 4 раза подряд
- «Дерби Каунти» не побеждает 4 матча кряду
- «Бараны» уже 18 лет не обыгрывают «Бёрнли»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
Прогноз: «Бордовые» явно сильнее соперника, и наверняка начнут поединок максимально агрессивно.
«Бёрнли» способен прибавить во всех компонентах, да и «бараны» пропускают уж слишком часто.
Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75