Ротор — Торпедо. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 августа 2025 года

25 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» после пяти туров находится на шестой строчке в таблице Первой лиги.

Команда смогла заработать восемь очков. «Ротор» поразил ворота соперников четыре раза, пропустив три мяча в свои.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда свела вничью. «Ротор» поделил очки в матче против «Сокола» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Уфе» (1:0) и вновь сыграла вничью. На этот раз против «Енисея» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл две победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Ротор» имеет один из худших показателей в лиге по количеству забитых мячей, однако всего три пропущенных мяча — лучший показатель среди команд Первой лиги.

Такой закрытый футбол и не зрелищный футбол способен давать результат, однако в матче против «Торпедо» команде предстоит подтвердить статус фаворита встречи и больше атаковать.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» плохо начало сезон. После пяти туров команда находится на 15-й строчке в таблице Первой лиги.

Команда смогла заработать всего четыре балла на старте. В активе команды три забитых мяча при пяти пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Торпедо» переиграло «Урал» с минимальным счетом 1:0.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: после неожиданный победы «Торпедо» намерено продолжить побеждать, учитывая нахождение в подвале турнирной таблицы.

Однако недавняя победа не исключает плохую игру на старте. Общий показатель XG команды в пяти матчах равен 0,76, что меньше одного явного голевого момента в матче.

В данном матче команде предстоит включиться с первых минут, чтобы навязать борьбу «Ротору».

Статистика для ставок

«Ротор» потерпел одно поражение в пяти матчах

У «Торпедо» лишь одна победа на старте чемпионата

«Торпедо» пропускает в среднем один мяч в игре

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.85 и 1.37.

Прогноз: ожидаем, что команды с первых минут включаться в борьбу и могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Обе команды забьют за 2.30.

Прогноз: Однако недавняя форма команд говорит в пользу «Ротора». Можно сыграть на победе хозяев.

Дополнительная ставка: Победа «Ротора» в матче за 2.75.