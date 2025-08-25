1-й таймЦСКА — АкронОнлайн
    Матч много голов не подарит

    Ротор — Торпедо. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Первая лига
    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Торпедо»
    Футбольный клуб «Ротор»
    25 августа в 6-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Россия. Первая лига 25 Августа 2025 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 19:30 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: «Ротор» после пяти туров находится на шестой строчке в таблице Первой лиги.

    Команда смогла заработать восемь очков. «Ротор» поразил ворота соперников четыре раза, пропустив три мяча в свои.

    Ротор — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда свела вничью. «Ротор» поделил очки в матче против «Сокола» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Уфе» (1:0) и вновь сыграла вничью. На этот раз против «Енисея» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл две победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Ротор» имеет один из худших показателей в лиге по количеству забитых мячей, однако всего три пропущенных мяча — лучший показатель среди команд Первой лиги.

    Такой закрытый футбол и не зрелищный футбол способен давать результат, однако в матче против «Торпедо» команде предстоит подтвердить статус фаворита встречи и больше атаковать.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: «Торпедо» плохо начало сезон. После пяти туров команда находится на 15-й строчке в таблице Первой лиги.

    Команда смогла заработать всего четыре балла на старте. В активе команды три забитых мяча при пяти пропущенных.

  Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Торпедо» переиграло «Урал» с минимальным счетом 1:0.
  • План Томаса Франка сработал идеально
  • Вчера

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Торпедо» переиграло «Урал» с минимальным счетом 1:0.

    До того команда нанесла поражение «Уфе» (1:0) и вновь сыграла вничью. На этот раз против «Енисея» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл две победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: после неожиданный победы «Торпедо» намерено продолжить побеждать, учитывая нахождение в подвале турнирной таблицы.

    Однако недавняя победа не исключает плохую игру на старте. Общий показатель XG команды в пяти матчах равен 0,76, что меньше одного явного голевого момента в матче.

    В данном матче команде предстоит включиться с первых минут, чтобы навязать борьбу «Ротору».

    Статистика для ставок

    • «Ротор» потерпел одно поражение в пяти матчах

    • У «Торпедо» лишь одна победа на старте чемпионата

    • «Торпедо» пропускает в среднем один мяч в игре

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.85 и 1.37.

    Прогноз: ожидаем, что команды с первых минут включаться в борьбу и могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.30.

    Прогноз: Однако недавняя форма команд говорит в пользу «Ротора». Можно сыграть на победе хозяев.

    Дополнительная ставка: Победа «Ротора» в матче за 2.75.

    Ротор — Торпедо: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 25.08.202519:30. Матч много голов не подарит
