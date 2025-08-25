Ротор — Торпедо. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 25 августа 2025 года

Ротор
Торпедо
«Ротор»
Турнирное положение: «Ротор» после пяти туров находится на шестой строчке в таблице Первой лиги.
Команда смогла заработать восемь очков. «Ротор» поразил ворота соперников четыре раза, пропустив три мяча в свои.
Ротор — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда свела вничью. «Ротор» поделил очки в матче против «Сокола» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Уфе» (1:0) и вновь сыграла вничью. На этот раз против «Енисея» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл две победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: «Ротор» имеет один из худших показателей в лиге по количеству забитых мячей, однако всего три пропущенных мяча — лучший показатель среди команд Первой лиги.
Такой закрытый футбол и не зрелищный футбол способен давать результат, однако в матче против «Торпедо» команде предстоит подтвердить статус фаворита встречи и больше атаковать.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» плохо начало сезон. После пяти туров команда находится на 15-й строчке в таблице Первой лиги.
Команда смогла заработать всего четыре балла на старте. В активе команды три забитых мяча при пяти пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда смогла выиграть. «Торпедо» переиграло «Урал» с минимальным счетом 1:0.
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: после неожиданный победы «Торпедо» намерено продолжить побеждать, учитывая нахождение в подвале турнирной таблицы.
Однако недавняя победа не исключает плохую игру на старте. Общий показатель XG команды в пяти матчах равен 0,76, что меньше одного явного голевого момента в матче.
В данном матче команде предстоит включиться с первых минут, чтобы навязать борьбу «Ротору».
Статистика для ставок
- «Ротор» потерпел одно поражение в пяти матчах
- У «Торпедо» лишь одна победа на старте чемпионата
- «Торпедо» пропускает в среднем один мяч в игре
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.75. Ничья оценена в 2.75, а победа оппонента — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.85 и 1.37.
Прогноз: ожидаем, что команды с первых минут включаться в борьбу и могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе команды забьют за 2.30.
Прогноз: Однако недавняя форма команд говорит в пользу «Ротора». Можно сыграть на победе хозяев.
Дополнительная ставка: Победа «Ротора» в матче за 2.75.