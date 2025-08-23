ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адриен Рабьо«Марсель» снова погрузился в хаос: первый матч нового сезона обернулся грандиозным скандалом Эберечи ЭзеСердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться Диллиан Уайт и Мозес ИтаумаТак быстро Уайта никто не побеждал. Итаума — главная надежда Британии в тяжелом весе
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
    Все новости спорта

    Южан ждет фиаско на севере?

    Дженоа — Лечче: прогноз на матч Серии А и ставка за 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Дженоа Прогнозы на Лечче Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Лечче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Дженоа»
    23 августа в 1-м туре Серии А сыграют «Дженоа» и «Лечче». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Августа 2025 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 19:30 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» в прошлом сезоне итальянской Серии А финишировала в середине таблицы на 13-й позиции.

    Команда из севера страны на 12 очков опередила зону вылета (18-20-я строчки), а также на 22 балла отстала от зоны континентальные турниров (топ-6).

    Дженоа — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле со счетом 3:0 разгромил «Виченцу Виртус».

    Перед этим в товарищеской встрече коллектив уже не смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с французским «Ренном».

    Не сыграют: травмированы — Экубан и Отоа, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Дженоа» ни разу не проиграл и выиграл четыре раза при двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Три гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» в прошлой кампании боролся за выживание, с чем успешно справился, финишировав на 17-й позиции в итальянском первенстве.

    Команда с юга страны в итоге на три очка оторвалась от зоны вылета (18-20-я строчки), а также на девять баллов отстала от своего нынешнего соперника.

  • Ставка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • Превью предстоящей кампании чемпионата Италии по футболу 2025/2026
  • 18/08/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Юве Стабия».

    Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не сумел победить, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 2:2 сыграл вничью с «Монополи».

    Не сыграют: травмированы — Жан, Мархвинский и Пьеротти, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были товарищескими и контрольными, «Лечче» проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, хотя это будет непросто, если учесть перевес в классе соперника, а также фактор чужого поля.

    Два гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Дженоа» выиграла

    • в восьми из девяти последних матчей «Дженоа» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Лечче» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Лечче» — в 4.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Дженоа».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алай — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Корда — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дженоа — Лечче: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 23.08.202519:30. Южан ждет фиаско на севере?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры