Дженоа — Лечче: прогноз на матч Серии А и ставка за 2.05

23 августа в 1-м туре Серии А сыграют «Дженоа» и «Лечче». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» в прошлом сезоне итальянской Серии А финишировала в середине таблицы на 13-й позиции.

Команда из севера страны на 12 очков опередила зону вылета (18-20-я строчки), а также на 22 балла отстала от зоны континентальные турниров (топ-6).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле со счетом 3:0 разгромил «Виченцу Виртус».

Перед этим в товарищеской встрече коллектив уже не смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с французским «Ренном».

Не сыграют: травмированы — Экубан и Отоа, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в шести последних поединках, которые были контрольными и официальными, «Дженоа» ни разу не проиграл и выиграл четыре раза при двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три балла, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Три гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» в прошлой кампании боролся за выживание, с чем успешно справился, финишировав на 17-й позиции в итальянском первенстве.

Команда с юга страны в итоге на три очка оторвалась от зоны вылета (18-20-я строчки), а также на девять баллов отстала от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Юве Стабия».

Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не сумел победить, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 2:2 сыграл вничью с «Монополи».

Не сыграют: травмированы — Жан, Мархвинский и Пьеротти, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были товарищескими и контрольными, «Лечче» проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

Это сулит гостям неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один пункт, хотя это будет непросто, если учесть перевес в классе соперника, а также фактор чужого поля.

Два гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Дженоа» выиграла

в восьми из девяти последних матчей «Дженоа» забивали больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчей «Лечче» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Лечче» — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Дженоа».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30