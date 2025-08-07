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    Викингур Рейкьявик — Брондбю: прогноз на футбол и ставка за 2.03

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    Прогноз и ставки на «Викингур» Рейкьявик — «Брондбю»
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    Шо Фукуда
    7 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» Рейкьявик и «Брондбю». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» Рейкьявик — «Брондбю», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •  Викингур Р 21:45 Брондбю

    Брондбю

  • Брондбю
    •

    «Викингур» Рейкьявик

    Турнирное положение: Исландский «Викингур» Рейкьявик начал выступления в Лиге конференций с первого раунда квалификации, где прошел косовский «Малишево».

    Команда после этого преодолела и второй круг континентального турнира, в котором по итогам двухматчевого противостояния сломила сопротивление албанской «Влазнии».

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Хабнарфьордюром» (2:2).

    Ранее коллектив был на высоте в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги конференций, когда на этот раз дома обыграл «Влазнию» дома с результатом 4:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» Рейкьявик выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, не говоря уже о победе, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Николай Хансен — лучший бомбардир команды и отбора Лиги конференций текущего сезона с шестью голами.

    «Брондбю»

    Турнирное положение: Датский «Брондбю» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

    Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление фарерского «ХБ Торсхавна».

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Виборгу» (0:2) и теперь занимает третье место с шестью очками.

    Перед этим коллектив уже смог выиграть в ответном поединке второго раунда отбора Лиги конференций, когда в домашних стенах был сильнее «ХБ Торсхавна» со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брондбю» выиграл шесть раз при одном поражении и одной ничьей.

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    Это говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

    Шо Фукуда и Филип Буннгор — авторы двух голов команды в Лиге конференций.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Викингура» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Брондбю» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Брондбю» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.75, победа «Викингура» — в 4.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

    При этом в трех из шести последних выездных матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Викингура».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

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