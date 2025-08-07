Викингур Рейкьявик — Брондбю: прогноз на футбол и ставка за 2.03

7 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» Рейкьявик и «Брондбю». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» Рейкьявик — «Брондбю», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Викингур» Рейкьявик

Турнирное положение: Исландский «Викингур» Рейкьявик начал выступления в Лиге конференций с первого раунда квалификации, где прошел косовский «Малишево».

Команда после этого преодолела и второй круг континентального турнира, в котором по итогам двухматчевого противостояния сломила сопротивление албанской «Влазнии».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Хабнарфьордюром» (2:2).

Ранее коллектив был на высоте в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги конференций, когда на этот раз дома обыграл «Влазнию» дома с результатом 4:2.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Викингур» Рейкьявик выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, не говоря уже о победе, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Николай Хансен — лучший бомбардир команды и отбора Лиги конференций текущего сезона с шестью голами.

«Брондбю»

Турнирное положение: Датский «Брондбю» начал выступления в Лиге конференций со второго раунда квалификации.

Команда на этой стадии континентального турнира по итогам двухматчевой дуэли сломила сопротивление фарерского «ХБ Торсхавна».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Виборгу» (0:2) и теперь занимает третье место с шестью очками.

Перед этим коллектив уже смог выиграть в ответном поединке второго раунда отбора Лиги конференций, когда в домашних стенах был сильнее «ХБ Торсхавна» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брондбю» выиграл шесть раз при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Шо Фукуда и Филип Буннгор — авторы двух голов команды в Лиге конференций.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Викингура» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Брондбю» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Брондбю» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брондбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.77. Ничья — в 3.75, победа «Викингура» — в 4.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

При этом в трех из шести последних выездных матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Викингура».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50