Сент-Патрикс — Бешикташ. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Сент-Патрикс» и «Бешикташ». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Бешикташ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Патрикс»

Турнирное положение: Ирландцы уже прошли два раунда квалификации Лиги конференций. Команда преодолела литовский и эстонский барьеры.

При этом «Сент-Патрикс» не проигрывает уже почти полтора месяца. Причем эстонцев команда прошла лишь в дополнительное время.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сент-Патрикс» сумел одолеть «Уотерфорд Юнайтед» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Нымме Калью» (2:2). А вот первый поединок с эстонцами завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Сент-Патрикс» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Сент-Патрикс» постепенно набирает в плане стабильности результатов. При этом команда имеет весьма надежные тылы.

Причем «Сент-Патрикс» в своем чемпионате находится на 6 строчке турнирной таблицы. В среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Ирландцы уж точно постараются дать бой более статусному оппоненту.

«Бешикташ»

Турнирное положение: Стамбульцы неудачно начали официальный сезон. Команда с треском вылетела из квалификации Лиги чемпионов.

Причем «Бешикташ» в двух матчах с донецким «Шахтером» пропустил 6 раз. Вообще же, пораженческий сериал составляет уже 4 матча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Стамбульцы уступили «Шахтеру» (0:2).

До того команда потерпела поражение от тех же «горняков» (2:4). А вот чуть ранее она уступила «Петржалке» (1:2).

При этом «Бешикташ» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Турки полностью провалили противостояние с «Шахтером». Да и не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

При этом «Бешикташ» в летнем цикле победил всего в одном матче из шести. Тем не менее, ирландский барьер команда проходить обязана.

Команда явно намерена пробиться в осеннюю стадию турнира. Да и подбор игроков у турок по именам выглядит весьма выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка извлечет уроки из своих последних неудач.

Статистика для ставок

«Бешикташ» уступил в 4 своих последних матчах

«Сент-Патрикс» не проигрывает уже полтора месяца

Турки не побеждают 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Бешикташ» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона ирландцев не отличается особой монолитностью.

Ставка: Фора «Бешикташа» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63