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    «Бешикташ» уверенно разделается с ирландцами

    Сент-Патрикс — Бешикташ. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Патрикс» — «Бешикташ»
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    Рафа Силва
    7 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Сент-Патрикс» и «Бешикташ». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Патрикс» — «Бешикташ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Сент-Патрикс

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Сент-Патрикс 21:45 Бешикташ

    Бешикташ

  • Стамбул
    •

    «Сент-Патрикс»

    Турнирное положение: Ирландцы уже прошли два раунда квалификации Лиги конференций. Команда преодолела литовский и эстонский барьеры.

    При этом «Сент-Патрикс» не проигрывает уже почти полтора месяца. Причем эстонцев команда прошла лишь в дополнительное время.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сент-Патрикс» сумел одолеть «Уотерфорд Юнайтед» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Нымме Калью» (2:2). А вот первый поединок с эстонцами завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Сент-Патрикс» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Сент-Патрикс» постепенно набирает в плане стабильности результатов. При этом команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Сент-Патрикс» в своем чемпионате находится на 6 строчке турнирной таблицы. В среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Ирландцы уж точно постараются дать бой более статусному оппоненту.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: Стамбульцы неудачно начали официальный сезон. Команда с треском вылетела из квалификации Лиги чемпионов.

    Причем «Бешикташ» в двух матчах с донецким «Шахтером» пропустил 6 раз. Вообще же, пораженческий сериал составляет уже 4 матча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Стамбульцы уступили «Шахтеру» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от тех же «горняков» (2:4). А вот чуть ранее она уступила «Петржалке» (1:2).

    При этом «Бешикташ» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Турки полностью провалили противостояние с «Шахтером». Да и не побеждает команда уже 5 матчей кряду.

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    При этом «Бешикташ» в летнем цикле победил всего в одном матче из шести. Тем не менее, ирландский барьер команда проходить обязана.

    Команда явно намерена пробиться в осеннюю стадию турнира. Да и подбор игроков у турок по именам выглядит весьма выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка извлечет уроки из своих последних неудач.

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» уступил в 4 своих последних матчах

    • «Сент-Патрикс» не проигрывает уже полтора месяца

    • Турки не побеждают 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Бешикташ» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона ирландцев не отличается особой монолитностью.

    Ставка: Фора «Бешикташа» -2.5 за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63

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