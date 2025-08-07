Сент-Патрикс — Бешикташ. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 августа 2025 года

Сент-Патрикс
Бешикташ
«Сент-Патрикс»
Турнирное положение: Ирландцы уже прошли два раунда квалификации Лиги конференций. Команда преодолела литовский и эстонский барьеры.
При этом «Сент-Патрикс» не проигрывает уже почти полтора месяца. Причем эстонцев команда прошла лишь в дополнительное время.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Сент-Патрикс» сумел одолеть «Уотерфорд Юнайтед» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Нымме Калью» (2:2). А вот первый поединок с эстонцами завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Сент-Патрикс» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Сент-Патрикс» постепенно набирает в плане стабильности результатов. При этом команда имеет весьма надежные тылы.
Причем «Сент-Патрикс» в своем чемпионате находится на 6 строчке турнирной таблицы. В среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Ирландцы уж точно постараются дать бой более статусному оппоненту.
«Бешикташ»
Турнирное положение: Стамбульцы неудачно начали официальный сезон. Команда с треском вылетела из квалификации Лиги чемпионов.
Причем «Бешикташ» в двух матчах с донецким «Шахтером» пропустил 6 раз. Вообще же, пораженческий сериал составляет уже 4 матча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Стамбульцы уступили «Шахтеру» (0:2).
До того команда потерпела поражение от тех же «горняков» (2:4). А вот чуть ранее она уступила «Петржалке» (1:2).
При этом «Бешикташ» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Турки полностью провалили противостояние с «Шахтером». Да и не побеждает команда уже 5 матчей кряду.
При этом «Бешикташ» в летнем цикле победил всего в одном матче из шести. Тем не менее, ирландский барьер команда проходить обязана.
Команда явно намерена пробиться в осеннюю стадию турнира. Да и подбор игроков у турок по именам выглядит весьма выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка извлечет уроки из своих последних неудач.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» уступил в 4 своих последних матчах
- «Сент-Патрикс» не проигрывает уже полтора месяца
- Турки не побеждают 5 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: «Бешикташ» явно сильнее соперника, и наверняка проведет поединок в агрессивных атаках.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона ирландцев не отличается особой монолитностью.
Ставка: Фора «Бешикташа» -2.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.63