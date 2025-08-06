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    Победит ли «Базель» «Янг Бойз»?

    Базель — Янг Бойз: прогноз на футбол и ставка за 2.08

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    Прогноз и ставки на «Базель» — «Янг Бойз»
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    Филип Отеле
    6 августа в четвертом туре чемпионата Швейцарии по футболу сыграют «Базель» и «Янг Бойз». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Базель» — «Янг Бойз», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Базель»

    Турнирное положение: «Базель» после двух поединков национального первенства набрал три балла и стремится защитить чемпионский титул.

    Команда занимает седьмую строчку в зоне группе выбывания (7-12-я позиции) и лишь по дополнительным показателям уступает зоне чемпионской группы (топ-6).

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура швейцарской Суперлиги клуб на своем поле переиграл «Грассхопперс» (2:1).

    Перед этим в первом туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Санкт-Галлена» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Рюгг и ван Бремен, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Базель» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Филип Отеле — лучший бомбардир команды в чемпионате Швейцарии с двумя голами.

    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: «Янг Бойз» по итогам двух поединков национального первенства набрал четыре балла и борется за чемпионский титул.

    Команда занимает безопасную четвертую позицию в таблице с отставанием в два очка от лидера «Сьона», а также с отрывом в один пункт от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Винтертуром» (1:1).

    Перед этим в первом туре швейцарской Суперлиги коллектив уже набрал три балла, когда теперь в домашних стенах одержал победу над «Серветтом» (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Конте, Зайлер и Смит, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, «Янг Бойз» проиграл дважды при двух ничьих и одной победе.

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    Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Четыре гола команды в чемпионате Швейцарии забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Базель» сыграл вничью

    • в четырех из шести последних матчей «Янг Бойз» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Янг Бойз» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Базель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.85, победа «Янг Бойз» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 3,5 голов, то, что в трех из них забивали больше 2,5 голов, все же сулит результативную игру.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Янг Бойз».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20

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