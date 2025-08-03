Ордабасы — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 3 августа 2025 года

3 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Атырау». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ордабасы»

Турнирное положение: Команда занимает седьмое место в таблице чемпионата Казахстана с 26-ю очками в активе и претендует на попадание в еврокубки.

Команда на девять баллов отстает от зоны европейских турниров (топ-3), а также на 15 пунктов опережает зону вылета (13-14-я позиции), внизу которой находится как раз нынешний соперник.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на выезде разгромил «Туран» (4:0).

Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах был слабее «Жетысу» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть ощутимое преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Эвертон и Сергей Малый — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал лишь восемь баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в зоне вылета (13-14-я строчки) с отставанием в пять очков от безопасного 12-го места, поэтому ей крайне важно набирать баллы.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Кызылжаром» (1:0).

Перед этим в матче 15-го тура чемпионата Казахстана коллектив остался без баллов, когда снова-таки на выезде потерпел поражение от «Актобе» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 18-ти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» выиграл лишь раз при 15-ти поражениях и двух ничьих.

Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Ордабасы» не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Атырау» забивала только одна команда

в пяти последних матчах «Атырау» забивали меньше 2,5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Атырау» — в 6.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: хозяева явно превосходят соперника в классе. При этом в их последнем матче было забито больше 2,5 голов.

И хотя в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, на выезде, да еще и против явно более классного соперника они рискуют пропустить много голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в последнем поединке «Ордабасы».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.90