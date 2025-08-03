Ордабасы — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 3 августа 2025 года

Ордабасы
Атырау
«Ордабасы»
Турнирное положение: Команда занимает седьмое место в таблице чемпионата Казахстана с 26-ю очками в активе и претендует на попадание в еврокубки.
Команда на девять баллов отстает от зоны европейских турниров (топ-3), а также на 15 пунктов опережает зону вылета (13-14-я позиции), внизу которой находится как раз нынешний соперник.
Ордабасы — Атырау: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на выезде разгромил «Туран» (4:0).
Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах был слабее «Жетысу» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.
Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть ощутимое преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Эвертон и Сергей Малый — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал лишь восемь баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в зоне вылета (13-14-я строчки) с отставанием в пять очков от безопасного 12-го места, поэтому ей крайне важно набирать баллы.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Кызылжаром» (1:0).
Перед этим в матче 15-го тура чемпионата Казахстана коллектив остался без баллов, когда снова-таки на выезде потерпел поражение от «Актобе» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 18-ти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» выиграл лишь раз при 15-ти поражениях и двух ничьих.
Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Ордабасы» не выиграл
- в пяти из шести последних матчей «Атырау» забивала только одна команда
- в пяти последних матчах «Атырау» забивали меньше 2,5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Атырау» — в 6.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.
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Прогноз: хозяева явно превосходят соперника в классе. При этом в их последнем матче было забито больше 2,5 голов.
И хотя в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, на выезде, да еще и против явно более классного соперника они рискуют пропустить много голов.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в последнем поединке «Ордабасы».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.90