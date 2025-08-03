ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Шальке празднуют голНовый тренер — новая энергия: «Шальке» начал сезон с победы над «Гертой» Рамиро Ди ЛусианоУ ЦСКА будет свой Лусиано. «Армейцы» в Аргентине нашли замену Келлвену Дезире Дуэ и Энцо Фернандес Деньги против традиций: почему Европа сдаст свой футбол в аренду Америке
  • 11:36
    • Карраскаль прошел медосмотр для «Фламенго»
  • 10:47
    • «Эстудиантес» близок к трансферу Адольфо Гайча из ЦСКА
  • 15:59
    • The Athletic: Александер Исак продолжит тренировки в составе «Ньюкасла»
  • 15:53
    • Юрий Семин высказался о главной проблеме российского футбола
  • 15:37
    • «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого сыграл результативную ничью
  • 14:55
    • «СЭ»: Виллиан Роша завершает переход в «Аль-Джазиру» из ЦСКА
  • 14:41
    • Агент Самуэле Биринделли подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту
    Все новости спорта

    Поставит ли «Ордабасы» на место «Атырау»?

    Ордабасы — Атырау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 3 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Прогнозы на Ордабасы Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Атырау»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ордабасы»
    3 августа в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Атырау». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Атырау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 03 Августа 2025 года

    Ордабасы

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 18:00 Атырау

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: Команда занимает седьмое место в таблице чемпионата Казахстана с 26-ю очками в активе и претендует на попадание в еврокубки.

    Команда на девять баллов отстает от зоны европейских турниров (топ-3), а также на 15 пунктов опережает зону вылета (13-14-я позиции), внизу которой находится как раз нынешний соперник.

    Ордабасы — Атырау: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на выезде разгромил «Туран» (4:0).

    Перед этим в 17-м туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах был слабее «Жетысу» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ордабасы» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

    Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть ощутимое преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Эвертон и Сергей Малый — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал лишь восемь баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает последнюю, 14-ю позицию в зоне вылета (13-14-я строчки) с отставанием в пять очков от безопасного 12-го места, поэтому ей крайне важно набирать баллы.

  • Звезды на чемоданах. Исак, Гарначо, Уоткинс и еще семь известных игроков, которые сменят команду до конца лета
  • Клубы английской Премьер-лиги никак не успокоятся
  • 31/07/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Кызылжаром» (1:0).

    Перед этим в матче 15-го тура чемпионата Казахстана коллектив остался без баллов, когда снова-таки на выезде потерпел поражение от «Актобе» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 18-ти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» выиграл лишь раз при 15-ти поражениях и двух ничьих.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Ордабасы» не выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Атырау» забивала только одна команда

    • в пяти последних матчах «Атырау» забивали меньше 2,5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Атырау» — в 6.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

    Прогноз: хозяева явно превосходят соперника в классе. При этом в их последнем матче было забито больше 2,5 голов.

    И хотя в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, на выезде, да еще и против явно более классного соперника они рискуют пропустить много голов.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в последнем поединке «Ордабасы».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.90

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кайрат — Улытау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Уфа — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кызылжар — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бавария — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Урал — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Челябинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.53
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ланс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Микельсен — Тьен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кесслер — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ордабасы — Атырау: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 03.08.202518:00. Поставит ли «Ордабасы» на место «Атырау»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры