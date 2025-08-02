ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус ХёйлуннХёйлунн против всех. Как датчанин борется за место в «Манчестер Юнайтед» Максим БеляевМаксим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне Джейк ПолДжейк Пол упадет в нокаут. Бой с Джошуа плохая затея
  • 13:17
    • «Зенит» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ рассудит арбитр Чистяков
  • 13:05
    • Семак: Ду Кейрос, Ренан и Ахметов ищут новые команды, по Луису Энрике предложений нет
  • 11:08
    • Челестини признался, почему он возглавил ЦСКА
  • 11:32
    • Семак: Если Глушенков готов — он играет
  • 08:35
    • Орлов: Вендел как отбегал — удивительный человек!
  • 07:58
    • Медведев проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Торонто
  • 23:24
    • «Шахтер» переиграл «Бешикташ» в квалификации ЛЕ, «Шериф» крупно проиграл «Утрехту»
    Все новости спорта

    «Бавария» разойдется миром с «ткачами»

    Бавария — Лион: прогноз на футбол и ставка за 4.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Баварию Прогнозы на Лион Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дайо Упамекано
    2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бавария» и «Лион». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 02 Августа 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 16:30 Лион

    Лион

  • Лион
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы шикарно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.

    При этом «Бавария» на 3 очка отстала от третьей позиции. А вот забивала команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

    Бавария — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы разгромили «Зиген» (8:1).

    До того команда была бита мадридским «Реалом» (2:3). А вот поединок с «Монтерреем» завершился трудной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бавария» забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мюнхенцы неудачно выступили на КЧМ. Команда дошла всего до 1/4 финала турнира.

    Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит «Лиллю». Из четырех очных поединков Мюнхенцы извлекли победу и 3 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Мюнхенцы весьма выгодно выглядят в атаке.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лион» на 4 очка отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 34 матчах.

  • Роналду забил, Феликс дебютировал: «Аль-Наср» вырвал победу у «Тулузы» в товарняке
  • Криштиану пыхтит в предсезонке даже в 40 лет!
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ткачи» разгромили «Мальорку» (4:0).

    До того команда учинила разгром «Гамбургу» (4:0). А вот несколько ранее она подписала мировую с «РВДМ Брюсселем» (0:0).

    При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ткачи» нынче выглядят впечатляюще. В 4 летних спаррингах команда победила 3 раза, ни разу не пропустив в свои ворота.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Лион» не пропускал в 5 своих последних поединках. Да и в плане организации атак у команды все в полном порядке.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Ткачи» намереваются побороться за самые высокие места в Лиге 1.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборонительные редуты постараются сдержать атаки соперника.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» одолела лионцев в 4 последних очных поединках

    • «Ткачи» не пропускали в 5 своих последних матчах

    • «Лион» победил в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

    Прогноз: Мюнхенцы весьма прилично атакуют, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Лион» имеет весьма надежные тылы, к тому же вполне преуспевает в летних контрольных поединках.

    Ставка: Ничья за 4.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бавария — Лион?

    Матч Бавария — Лион состоится 02 августа 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бавария — Лион?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бавария — Лион?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 4.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария — Лион?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бавария — Лион?

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Анисимова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бенчич — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лис — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Осака — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Севастова — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Калинская — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тиафо — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Коболли — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бавария — Лион: прогноз и ставка за 4.50, статистика, коэффициенты матча 02.08.202516:30. «Бавария» разойдется миром с «ткачами»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры