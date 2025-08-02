Бавария — Лион: прогноз на футбол и ставка за 4.50

2 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бавария» и «Лион». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы шикарно провели минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте в своем чемпионате.

При этом «Бавария» на 3 очка отстала от третьей позиции. А вот забивала команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мюнхенцы разгромили «Зиген» (8:1).

До того команда была бита мадридским «Реалом» (2:3). А вот поединок с «Монтерреем» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бавария» забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мюнхенцы неудачно выступили на КЧМ. Команда дошла всего до 1/4 финала турнира.

Причем «Бавария» традиционно успешно противостоит «Лиллю». Из четырех очных поединков Мюнхенцы извлекли победу и 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Мюнхенцы весьма выгодно выглядят в атаке.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» на 4 очка отстал от третьей позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 34 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ткачи» разгромили «Мальорку» (4:0).

До того команда учинила разгром «Гамбургу» (4:0). А вот несколько ранее она подписала мировую с «РВДМ Брюсселем» (0:0).

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» нынче выглядят впечатляюще. В 4 летних спаррингах команда победила 3 раза, ни разу не пропустив в свои ворота.

При этом «Лион» не пропускал в 5 своих последних поединках. Да и в плане организации атак у команды все в полном порядке.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Ткачи» намереваются побороться за самые высокие места в Лиге 1.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оборонительные редуты постараются сдержать атаки соперника.

Статистика для ставок

«Бавария» одолела лионцев в 4 последних очных поединках

«Ткачи» не пропускали в 5 своих последних матчах

«Лион» победил в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.00.

Прогноз: Мюнхенцы весьма прилично атакуют, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Лион» имеет весьма надежные тылы, к тому же вполне преуспевает в летних контрольных поединках.

Ставка: Ничья за 4.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 3.00