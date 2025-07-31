Роналду забил, Феликс дебютировал: «Аль-Наср» вырвал победу у «Тулузы» в товарняке

Саудовский гранд проводит насыщенную предсезонку в Европе — на этот раз «Аль-Наср» проверял свои силы в Австрии против «Тулузы». Французы вышли на матч с настроем показать, что после разгрома от «РБ Лейпциг» (0:7) способны держать удар. И на определённой дистанции — вполне удачно держали.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Аль-Наср — Тулуза 2:1 Голы: 0:1 Янн Гбоу (25'), 1:1 Криштиану Роналду (33'), 2:1 Мохаммед Маран (77') Аль-Наср: Мохамед Симакан (Авад Аман, 82'), Надер Абдулла Аль-Шарари (Абдулелах Аль-Амри, 59'), Марсело Брозович (Али Аль-Хассан, 59'), Айман Яхья (Salem Alnajdi, 59'), Уэсли (Абдулазиз Аль-Элевай, 73'), Анжело Габриэл (Абдулрахман Гариб, 46'), Жоау Фелиш (Мохаммед Маран, 59'), Садио Мане (Мешари Аль-Немер, 73'), Криштиану Роналду (Абдулла аль-Хайбари, 46'), Bento, Султан Аль-Ганам (Nawaf Bu Washl, 46') Тулуза: Гийом Рест (Хьетиль Хёуг, 46'), Джибриль Сидибе (Ибраим Сиссоко, 46'), Жейде Канво (Seny Koumbassa, 46'), Чарли Крессвел (Nicolas Wasbauer, 46'), Янн Гбоу (Шави Бабика, 46'), Марио Сауэр (Матис Сака, 46'), Кристиан Кассерес (Alexis Vossah, 46'), Франк Магри (Enzo Faty, 46'), Ноа Эджума (Frederic Efuele Ngoyala, 46'), Ylies Aradj (Арон Дённум, 46'), Dayann Methalie (Gaetan Bakhouche Piernas, 46') Предупреждения: Кристиан Кассерес (21'), Франк Магри (34'), Джибриль Сидибе (34'), Садио Мане (50'), Seny Koumbassa (71'), Мохаммед Маран (87')

«Тулуза» начала активнее: была бодрая работа по флангам, несколько перспективных атак и смелость в отборе. Один из таких эпизодов в центре поля завершился провалом защиты «Аль-Насра»: Айман Яхья ошибся при выходе из обороны, и Ян Гбоо здорово реализовал момент — 0:1 к 25-й минуте.

Аль-Наср — Тулуза gettyimages.com

Но команда Жорже Жезуша и не думала тушеваться. Всего через восемь минут капитан «Аль-Насра» напомнил, что ему достаточно одного касания. После прострела с фланга от Уэсли Роналду в касание пробил в ближнюю девятку — 1:1. Повтор показал возможный офсайд, но матч товарищеский, поэтому без ВАР мяч был засчитан.

Криштиану Роналду gettyimages.com

В первом тайме «Аль-Наср» играл агрессивнее, хотя «Тулуза» отвечала симпатичными контратаками. На последних минутах перед перерывом французы едва не снова вышли вперёд — Ноа Эджума опасно пробил из пределов штрафной, но Бенто выручил.

Ставка на молодёжь и свежие ноги

После перерыва оба тренера провели масштабную ротацию. У «Аль-Насра» с поля ушёл Роналду, своё игровое время получили Абдулрахман Гариб, Абдулелах Аль-Амри, Мохаммед Марран и другие. У французов появился целый новый состав — с молодыми игроками и новичками вроде Энзо Фати и Арона Доннума.

И, конечно, особенная часть предсезонных матчей — уникальная атмосфера. Красивейшая «Унтерсберг-Арена» в австрийском Грёдиге, пригороде Зальцбурга. Вмещает меньше 5 тысяч человек, но в разы фотогеничнее лучших стадионов мира.

Пейзаж на «Унтерсберг-Арене» gettyimages.com

Смена ритма пошла на пользу саудитам. Они стали больше владеть мячом, зажали соперника на его половине, и моменты посыпались. Несколько раз опасно пробивал Гариб, но «Тулузу» спасал кипер Хауг. На 63-й минуте Фати мог забивать второй: после подачи с фланга он пробил головой — мяч угодил в штангу.

Стоит отметить, что около часа на поле провёл Жоао Феликс, который дебютировал за саудовский клуб в матче против французской команды. Трудно давать объективные оценки, но молодой соотечественник в атаке точно не помешает Роналду цепляться за трофеи в последние годы карьеры. Может, и на ЧМ-26 Феликса пролоббирует.

Феликс и Роналду gettyimages.com

Победный рывок Маррана

Решающий момент настал за четверть часа до конца. Отлично подключившийся с фланга Науаф Бу Вашль подал точно на линию вратарской, а Мохаммед Марран выиграл воздух и пробил точно под перекладину — 2:1. Это был логичный исход давления, которое «Аль-Наср» наращивал весь второй тайм.

В концовке французы пытались отыграться — но, несмотря на несколько навесов и стандартов, пробить оборону соперника больше не смогли.

Игроки Аль-Насра празднуют гол gettyimages.com

Для «Аль-Насра» эта победа — не просто галочка в предсезонной программе. Важно было увидеть, как действуют новые сочетания, как включаются резервисты, и как выглядит атака без Роналду.

Пока есть ощущение, что потенциал есть. А когда лидер в форме и готов бежать даже в августе — команда чувствует это. Поразительно, что в 40 лет Криштиану не выбирает индивидуально-облегчённый вариант предсезонки, а летает по Европе с аравийскими юниорами.

Следующий контрольный матч у «Аль-Насра» — 2 августа против «Шеффилд Юнайтед», а затем встреча с «Альмерией». У «Тулузы» — сначала матч против «Штутгарта», а потом и последняя репетиция перед сезоном с «Севильей».