Роналду забил, Феликс дебютировал: «Аль-Наср» вырвал победу у «Тулузы» в товарняке

«Тулуза» начала активнее: была бодрая работа по флангам, несколько перспективных атак и смелость в отборе. Один из таких эпизодов в центре поля завершился провалом защиты «Аль-Насра»: Айман Яхья ошибся при выходе из обороны, и Ян Гбоо здорово реализовал момент — 0:1 к 25-й минуте.
Но команда Жорже Жезуша и не думала тушеваться. Всего через восемь минут капитан «Аль-Насра» напомнил, что ему достаточно одного касания. После прострела с фланга от Уэсли Роналду в касание пробил в ближнюю девятку — 1:1. Повтор показал возможный офсайд, но матч товарищеский, поэтому без ВАР мяч был засчитан.
В первом тайме «Аль-Наср» играл агрессивнее, хотя «Тулуза» отвечала симпатичными контратаками. На последних минутах перед перерывом французы едва не снова вышли вперёд — Ноа Эджума опасно пробил из пределов штрафной, но Бенто выручил.
Ставка на молодёжь и свежие ноги
После перерыва оба тренера провели масштабную ротацию. У «Аль-Насра» с поля ушёл Роналду, своё игровое время получили Абдулрахман Гариб, Абдулелах Аль-Амри, Мохаммед Марран и другие. У французов появился целый новый состав — с молодыми игроками и новичками вроде Энзо Фати и Арона Доннума.
И, конечно, особенная часть предсезонных матчей — уникальная атмосфера. Красивейшая «Унтерсберг-Арена» в австрийском Грёдиге, пригороде Зальцбурга. Вмещает меньше 5 тысяч человек, но в разы фотогеничнее лучших стадионов мира.
Смена ритма пошла на пользу саудитам. Они стали больше владеть мячом, зажали соперника на его половине, и моменты посыпались. Несколько раз опасно пробивал Гариб, но «Тулузу» спасал кипер Хауг. На 63-й минуте Фати мог забивать второй: после подачи с фланга он пробил головой — мяч угодил в штангу.
Стоит отметить, что около часа на поле провёл Жоао Феликс, который дебютировал за саудовский клуб в матче против французской команды. Трудно давать объективные оценки, но молодой соотечественник в атаке точно не помешает Роналду цепляться за трофеи в последние годы карьеры. Может, и на ЧМ-26 Феликса пролоббирует.
Победный рывок Маррана
Решающий момент настал за четверть часа до конца. Отлично подключившийся с фланга Науаф Бу Вашль подал точно на линию вратарской, а Мохаммед Марран выиграл воздух и пробил точно под перекладину — 2:1. Это был логичный исход давления, которое «Аль-Наср» наращивал весь второй тайм.
В концовке французы пытались отыграться — но, несмотря на несколько навесов и стандартов, пробить оборону соперника больше не смогли.
Для «Аль-Насра» эта победа — не просто галочка в предсезонной программе. Важно было увидеть, как действуют новые сочетания, как включаются резервисты, и как выглядит атака без Роналду.
Пока есть ощущение, что потенциал есть. А когда лидер в форме и готов бежать даже в августе — команда чувствует это. Поразительно, что в 40 лет Криштиану не выбирает индивидуально-облегчённый вариант предсезонки, а летает по Европе с аравийскими юниорами.
Следующий контрольный матч у «Аль-Насра» — 2 августа против «Шеффилд Юнайтед», а затем встреча с «Альмерией». У «Тулузы» — сначала матч против «Штутгарта», а потом и последняя репетиция перед сезоном с «Севильей».