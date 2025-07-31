Клаксвик — Раднички. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Клаксвик» и «Раднички». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — «Раднички», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Клаксвик»

Турнирное положение: Фарерцы откровенно отскочили в первом поединке. Команда на выезде добилась почетной ничьей.

При этом «Клаксвик» успешно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Клаксвик» не дал себя обыграть «Радничкам» (0:0).

До того команда уверенно расправилась с СЙК (2:0). Да и первый поединок с финнами получился успешным (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Клаксвик» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Клаксвик» нынче выглядит весьма прилично. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

Причем «Клаксвик» до последней ничьей добыл 10 побед кряду. Да и уверенный успех в противостоянии с финнами явно прибавил задора!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Фарерцы явно постараются найти ключи к воротам сербов.

«Раднички»

Турнирное положение: Сербы нынче выглядят неубедительно. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

Причем «Раднички» в 3 своих последних поединках отличились всего одним забитым мячом. Да и в своем чемпионате команда находится на скромной 9 позиции.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Раднички» не сумели одолеть «Железничар» Панчево (1:1).

До того команда расписала мировую с «Клаксвиком» (0:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Младости» (0:1).

При этом «Раднички» в 5 своих последних поединках добыли 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Раднички» нынче испытывают заметные сложности в плане реализации. Да и победы даются команде чересчур натужно.

При этом «Раднички» прилично выглядели в летних спаррингах. Команда победила 3 раза в 4 контрольных матчах.

Сербы намерены пробиться в групповой этап Лиги конференций. Ресурсы для этого у команды имеются, да и прибавить команда способна.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Сербы намерены реабилитироваться за последние неудачи.

Статистика для ставок

«Раднички» не побеждали в 3 своих последних матчах

«Клаксвик» не пропускал в 2 последних поединках

Фарерцы до последней ничьей победили 10 раз подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: Фарерцы нынче выглядят весьма прилично, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Клаксвик» прекрасно обороняется, к тому же явно способен поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Клаксвика» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10