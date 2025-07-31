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    Клаксвик — Раднички. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Клаксвик» — «Раднички»
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    «Клаксвик»
    31 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Клаксвик» и «Раднички». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Клаксвик» — «Раднички», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Клаксвик

  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:45 Раднички К

    Раднички К

  • Крагуевац
    •

    «Клаксвик»

    Турнирное положение: Фарерцы откровенно отскочили в первом поединке. Команда на выезде добилась почетной ничьей.

    При этом «Клаксвик» успешно выступает в своем чемпионате. Нынче команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Клаксвик» не дал себя обыграть «Радничкам» (0:0).

    До того команда уверенно расправилась с СЙК (2:0). Да и первый поединок с финнами получился успешным (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Клаксвик» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота всего 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Клаксвик» нынче выглядит весьма прилично. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

    Причем «Клаксвик» до последней ничьей добыл 10 побед кряду. Да и уверенный успех в противостоянии с финнами явно прибавил задора!

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Фарерцы явно постараются найти ключи к воротам сербов.

    «Раднички»

    Турнирное положение: Сербы нынче выглядят неубедительно. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

    Причем «Раднички» в 3 своих последних поединках отличились всего одним забитым мячом. Да и в своем чемпионате команда находится на скромной 9 позиции.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Раднички» не сумели одолеть «Железничар» Панчево (1:1).

    До того команда расписала мировую с «Клаксвиком» (0:0). А вот чуть ранее она минимально уступила «Младости» (0:1).

    При этом «Раднички» в 5 своих последних поединках добыли 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Раднички» нынче испытывают заметные сложности в плане реализации. Да и победы даются команде чересчур натужно.

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    При этом «Раднички» прилично выглядели в летних спаррингах. Команда победила 3 раза в 4 контрольных матчах.

    Сербы намерены пробиться в групповой этап Лиги конференций. Ресурсы для этого у команды имеются, да и прибавить команда способна.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Сербы намерены реабилитироваться за последние неудачи.

    Статистика для ставок

    • «Раднички» не побеждали в 3 своих последних матчах

    • «Клаксвик» не пропускал в 2 последних поединках

    • Фарерцы до последней ничьей победили 10 раз подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: Фарерцы нынче выглядят весьма прилично, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Клаксвик» прекрасно обороняется, к тому же явно способен поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Клаксвика» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Клаксвик — Раднички?

    Матч Клаксвик — Раднички состоится 31 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Клаксвик — Раднички?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Клаксвик — Раднички?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Клаксвик — Раднички?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Клаксвик — Раднички?

    Коэффициенты букмекеров: «Клаксвик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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    Клаксвик — Раднички: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:45. Смело ставим на успех фарерцев!
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