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    Станет ли КуПС «сушить» игру в Лиге чемпионов?

    Кайрат — КуПС: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 2.15

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    КуПС
    «Кайрат» из Казахстана дома примет КуПС в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 29 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — КуПС, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 29 Июля 2025 года

    Кайрат

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Кайрат 18:00 КуПС

    КуПС

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Кайрат»

    Турнирная таблица: «Кайрат» закрепился на втором месте чемпионата Казахстана, набрав 40 очков, столько же пунктов у лидера чемпионской гонки — «Астаны». Команды уже сыграли по 18 матчей на внутренней арене.

    Последние матчи: Чемпион Казахстана «Кайрат» в первом матче второго раунда Лиги чемпионов уступил лучшей команде Финляндии — КуПСу (0:2). Между матчами главного еврокубкового турнира УЕФА «желто-чёрные» одержали победу в чемпионате Казахстана, обыграв «Тобол» (3:1).

    Кайрат — КуПС: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Кайрат» не проигрывал долгое время до матча с КуПСом в Лиге чемпионов. На первой стадии отбора ЛЧ казахи смогли обыграть в двухматчевом противостоянии чемпиона Словении «Олимпию» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    КуПС

    Турнирная таблица: В чемпионате Финляндии КуПС пока идёт на 3 месте с активом в 31 балл. Выше в турнирной таблице скандинавского первенства расположились «Ильвес» и «Интер», которые набрали 35 и 34 очков соответственно.

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    • Последние матчи: Победу КуПСу в первом матче противостояния с «Кайратом» (2:0) принесли голы в исполнении Туре и Оксанен. Оба мяча финский коллектив забил во втором тайме.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: КуПС не проигрывает на протяжении восьми матчей, одержав пять побед и сыграв вничью в трёх встречах.

    Статистика для ставок

    • Чемпион Финляндии КуПС в первом раунде ЛЧ выиграл у «Милсами» (1:0 — суммарный счёт)

    • Чемпион Казахстана «Кайрат» в первом раунде ЛЧ выиграл у «Олимпии» (3:1 — суммарный счёт)

    • Во 2 раунде Лиги чемпионов КуПС выиграл у «Кайрата» со счётом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.50, а победа «КуПС» — в 7.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Чемпиону Казахстана придётся открываться в предстоящей игре с финским чемпионом, так как «Кайрату» нужно отыгравать гандикап в два мяча. КуПС может сыграть на контратаке, но скандинавский коллекти будет больше уделять внимание обороне, с чемпоном Молдавии «Милсами» получилось. Ставим на фору КуПса.

    Ставка: Ф2 (+1) с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, КуПС может так засушить, что голов будет забито минимальное количество.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кайрат — КуПС?

    Матч Кайрат — КуПС состоится 29 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кайрат — КуПС?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (+1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кайрат — КуПС?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (+1)» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кайрат — КуПС?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кайрат — КуПС?

    Коэффициенты букмекеров: : «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.50, а победа «КуПС» — в 7.70.

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    Кайрат — КуПС: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 29.07.202518:00. Станет ли КуПС «сушить» игру в Лиге чемпионов?
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