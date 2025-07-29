Кайрат — КуПС: прогноз на Лигу чемпионов и ставка за 2.15

«Кайрат» из Казахстана дома примет КуПС в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 29 июля, начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кайрат» — КуПС, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайрат»

Турнирная таблица: «Кайрат» закрепился на втором месте чемпионата Казахстана, набрав 40 очков, столько же пунктов у лидера чемпионской гонки — «Астаны». Команды уже сыграли по 18 матчей на внутренней арене.

Последние матчи: Чемпион Казахстана «Кайрат» в первом матче второго раунда Лиги чемпионов уступил лучшей команде Финляндии — КуПСу (0:2). Между матчами главного еврокубкового турнира УЕФА «желто-чёрные» одержали победу в чемпионате Казахстана, обыграв «Тобол» (3:1).

Кайрат — КуПС: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.444.406.60Бонус$1500

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Кайрат» не проигрывал долгое время до матча с КуПСом в Лиге чемпионов. На первой стадии отбора ЛЧ казахи смогли обыграть в двухматчевом противостоянии чемпиона Словении «Олимпию» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях).

КуПС

Турнирная таблица: В чемпионате Финляндии КуПС пока идёт на 3 месте с активом в 31 балл. Выше в турнирной таблице скандинавского первенства расположились «Ильвес» и «Интер», которые набрали 35 и 34 очков соответственно.

Последние матчи: Победу КуПСу в первом матче противостояния с «Кайратом» (2:0) принесли голы в исполнении Туре и Оксанен. Оба мяча финский коллектив забил во втором тайме.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: КуПС не проигрывает на протяжении восьми матчей, одержав пять побед и сыграв вничью в трёх встречах.

Статистика для ставок

Чемпион Финляндии КуПС в первом раунде ЛЧ выиграл у «Милсами» (1:0 — суммарный счёт)

Чемпион Казахстана «Кайрат» в первом раунде ЛЧ выиграл у «Олимпии» (3:1 — суммарный счёт)

Во 2 раунде Лиги чемпионов КуПС выиграл у «Кайрата» со счётом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.50, а победа «КуПС» — в 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Чемпиону Казахстана придётся открываться в предстоящей игре с финским чемпионом, так как «Кайрату» нужно отыгравать гандикап в два мяча. КуПС может сыграть на контратаке, но скандинавский коллекти будет больше уделять внимание обороне, с чемпоном Молдавии «Милсами» получилось. Ставим на фору КуПса.

Ставка: Ф2 (+1) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, КуПС может так засушить, что голов будет забито минимальное количество.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.