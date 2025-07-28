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    Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 28 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Депортиво Риестра» — «Атлетико Тукуман»
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    «Депортиво Риестра»
    28 июля в 3-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Депортиво Риестра» и «Атлетико Тукуман». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво Риестра» — «Атлетико Тукуман», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Депортиво Риестра»

    Турнирное положение: «Депортиво Риестра» стартовала не столь ярко. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Депортиво Риестра» явно поборется за выход в плей-офф. А вот отличились игроки команды 3 результативными ударами в 2 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Депортиво Риестра» уступила «Сан-Мартину» (2:3).

    До того команда минимально переиграла «Ланус». А вот поединок с «Депортиво Арменио» завершился викторией в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Депортиво Риестра» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Депортиво Риестра» нынче выглядит нестабильно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем «Депортиво Риестра» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуману». В трех очных поединках команда победила трижды.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к группе лидеров.

    «Атлетико Тукуман»

    Турнирное положение: «Атлетико Тукуман» начал чемпионат довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико Тукуман» на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Атлетико Тукуман» переиграл «Боку Хуниорс» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Сентраль Кордобой» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сан-Мартину» (2:1).

    При этом «Атлетико Тукуман» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Атлетико Тукуман» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 3 мяча в 2 поединках чемпионата.

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    При этом «Атлетико Тукуман» пропускает в среднем гол за матч. А вот беспроигрышная серия составляет уже 5 поединков.

    Команда еще ни разу в истории не забивала «Депортиво Риестре». Так что пора бы ей ломать столь неприятную традицию.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Тукуман» еще ни разу не забивал в ворота «Депортиво Риестры»

    • «Атлетико Тукуман» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Депортиво Риестра» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.40.

    Прогноз: «Депортиво Риестра» постарается приблизиться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, однако и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 2.90

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман?

    Матч Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман состоится 28 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман?

    Коэффициенты букмекеров: «Депортиво Риестра» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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    Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 28.07.202522:00. Ставим на голевой обмен!
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