Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 28 июля 2025 года

28 июля в 3-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Депортиво Риестра» и «Атлетико Тукуман». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Депортиво Риестра» — «Атлетико Тукуман», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Депортиво Риестра»

Турнирное положение: «Депортиво Риестра» стартовала не столь ярко. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Депортиво Риестра» явно поборется за выход в плей-офф. А вот отличились игроки команды 3 результативными ударами в 2 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Депортиво Риестра» уступила «Сан-Мартину» (2:3).

До того команда минимально переиграла «Ланус». А вот поединок с «Депортиво Арменио» завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Депортиво Риестра» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Депортиво Риестра» нынче выглядит нестабильно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Депортиво Риестра» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуману». В трех очных поединках команда победила трижды.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к группе лидеров.

«Атлетико Тукуман»

Турнирное положение: «Атлетико Тукуман» начал чемпионат довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетико Тукуман» на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Атлетико Тукуман» переиграл «Боку Хуниорс» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Сентраль Кордобой» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сан-Мартину» (2:1).

При этом «Атлетико Тукуман» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Атлетико Тукуман» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 3 мяча в 2 поединках чемпионата.

При этом «Атлетико Тукуман» пропускает в среднем гол за матч. А вот беспроигрышная серия составляет уже 5 поединков.

Команда еще ни разу в истории не забивала «Депортиво Риестре». Так что пора бы ей ломать столь неприятную традицию.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Атлетико Тукуман» еще ни разу не забивал в ворота «Депортиво Риестры»

«Атлетико Тукуман» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Депортиво Риестра» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.40.

Прогноз: «Депортиво Риестра» постарается приблизиться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, однако и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 2.90