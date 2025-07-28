Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 28 июля 2025 года

«Депортиво Риестра»
Турнирное положение: «Депортиво Риестра» стартовала не столь ярко. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Депортиво Риестра» явно поборется за выход в плей-офф. А вот отличились игроки команды 3 результативными ударами в 2 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Депортиво Риестра» уступила «Сан-Мартину» (2:3).
До того команда минимально переиграла «Ланус». А вот поединок с «Депортиво Арменио» завершился викторией в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Депортиво Риестра» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Депортиво Риестра» нынче выглядит нестабильно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем «Депортиво Риестра» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуману». В трех очных поединках команда победила трижды.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена приблизиться к группе лидеров.
«Атлетико Тукуман»
Турнирное положение: «Атлетико Тукуман» начал чемпионат довольно продуктивно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико Тукуман» на 2 зачетных балла отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Атлетико Тукуман» переиграл «Боку Хуниорс» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Сентраль Кордобой» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сан-Мартину» (2:1).
При этом «Атлетико Тукуман» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Атлетико Тукуман» пока не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 3 мяча в 2 поединках чемпионата.
При этом «Атлетико Тукуман» пропускает в среднем гол за матч. А вот беспроигрышная серия составляет уже 5 поединков.
Команда еще ни разу в истории не забивала «Депортиво Риестре». Так что пора бы ей ломать столь неприятную традицию.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Атлетико Тукуман» еще ни разу не забивал в ворота «Депортиво Риестры»
- «Атлетико Тукуман» не проигрывал в 5 своих последних поединках
- Обе команды забивают в среднем реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Депортиво Риестра» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.40.
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Прогноз: «Депортиво Риестра» постарается приблизиться к лидирующей группе, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, однако и соперник не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 2.90