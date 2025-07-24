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    «Ягеллония» начнёт без раскачки

    Нови Пазар — Ягеллония. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нови Пазар» — «Ягеллония»
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    Афимико Пулулу
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Нови Пазар» и «Ягеллония». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нови Пазар» — «Ягеллония», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Нови Пазар

  • Нови-Пазар
    •  Нови Пазар 20:00 Ягеллония

    Ягеллония

  • Белосток
    •

    «Нови Пазар»

    Турнирное положение: «Нови Пазар» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Нови Пазар» не побеждал в 4 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

    Нови Пазар — Ягеллония: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нови Пазар» уступил «Спартаку» Суботица (1:2).

    До того команда не смогла одолеть «Младость» (1:1). А вот поединок с «Радником» Биелина завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нови Пазар» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Нови Пазар» не блещет стабильностью результатов. Да и в летних спаррингах команда явно не преуспевала.

    Причем «Нови Пазар» явно намерен дать бой полякам. Да и оппонент нынче переживает не самые лучшие времена.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в обороне соперника.

    «Ягеллония»

    Турнирное положение: «Ягеллония» новый чемпионат Польши начала ужасно. Команда нынче находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ягеллония» не забивает уже 3 матча кряду. А вот не побеждала команда в четырех своих последних поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Ягеллония» была разбита «Термаликой» (0:4).

    До того команда минимально уступила «Теплице». А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Заглембе» (0:1).

    При этом «Ягеллония» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ягеллония» не может победить уже три недели. Да и с реализацией у команды имеются серьезные проблемы.

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    При этом «Ягеллония» в контрольных матчах выглядела откровенно неубедительно. А вот сербов команда уж точно не боится.

    Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 42 раза в 34 поединках минувшего чемпионата.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Ягеллония» явно постарается исправиться за свои последние неудачи.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие забивают в среднем реже 2 мячей за матч

    • Обе команды не побеждали в 4 своих последних поединках

    • «Ягеллония» не забивает уже 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: «Ягеллония» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесется к воротам соперника.

    Поляки способны прибавить в плане реализации, да и соперник явно не блистал в последних матчах.

    Ставка: Победа «Ягеллонии» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нови Пазар — Ягеллония?

    Матч Нови Пазар — Ягеллония состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нови Пазар — Ягеллония?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нови Пазар — Ягеллония?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нови Пазар — Ягеллония?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нови Пазар — Ягеллония?

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.80.

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    Нови Пазар — Ягеллония: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. «Ягеллония» начнёт без раскачки
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