Нови Пазар — Ягеллония. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Нови Пазар» и «Ягеллония». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нови Пазар» — «Ягеллония», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нови Пазар»

Турнирное положение: «Нови Пазар» минувший чемпионат провел довольно успешно. Команда финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Нови Пазар» не побеждал в 4 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нови Пазар» уступил «Спартаку» Суботица (1:2).

До того команда не смогла одолеть «Младость» (1:1). А вот поединок с «Радником» Биелина завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нови Пазар» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Нови Пазар» не блещет стабильностью результатов. Да и в летних спаррингах команда явно не преуспевала.

Причем «Нови Пазар» явно намерен дать бой полякам. Да и оппонент нынче переживает не самые лучшие времена.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается найти бреши в обороне соперника.

«Ягеллония»

Турнирное положение: «Ягеллония» новый чемпионат Польши начала ужасно. Команда нынче находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Ягеллония» не забивает уже 3 матча кряду. А вот не побеждала команда в четырех своих последних поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Ягеллония» была разбита «Термаликой» (0:4).

До того команда минимально уступила «Теплице». А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Заглембе» (0:1).

При этом «Ягеллония» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ягеллония» не может победить уже три недели. Да и с реализацией у команды имеются серьезные проблемы.

При этом «Ягеллония» в контрольных матчах выглядела откровенно неубедительно. А вот сербов команда уж точно не боится.

Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч. Зато оборонительные редуты дали сбой 42 раза в 34 поединках минувшего чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Ягеллония» явно постарается исправиться за свои последние неудачи.

Статистика для ставок

И те, и другие забивают в среднем реже 2 мячей за матч

Обе команды не побеждали в 4 своих последних поединках

«Ягеллония» не забивает уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Ягеллония» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесется к воротам соперника.

Поляки способны прибавить в плане реализации, да и соперник явно не блистал в последних матчах.

Ставка: Победа «Ягеллонии» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00