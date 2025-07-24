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    Будут ли у «АЗ Алкмара» проблемы с «Ильвесом»?

    Ильвес — АЗ Алкмар. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    «АЗ Алкмар»
    24 июля в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Ильвес» и «АЗ Алкмар». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ильвес» — «АЗ Алкмар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Ильвес

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Ильвес 19:00 АЗ Алкмар

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
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    «Ильвес»

    Турнирное положение: команда из Тампере отлично выступает в текущем сезоне финского чемпионата и является лидером турнирной таблице.

    «Рыси» за 17 туров смогли набрать 35 очков и на один балл опережают второй «Интер Турку».

    Ильвес — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров

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    А вот в еврокубках финский коллектив уже успел проиграть в Лиге Европы «Шахтеру» и опустился в Лигу конференций.

    Последние матчи: в прошлых турах местного чемпионата «Ильвес» обыграл «Яро» (1:0) и «ВПС» (3:2).

    А вот в Лиге Европы команда из Финляндии без шансов проиграла «Шахтеру» (0:6, 0:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    До этого же финны также сыграли вничью с «СЙК» (1:1) и выиграли у «КТП» (2:1) и «Хаки» (4:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Тони Каллио отлично идут в местной лиге и претендуют на то, чтобы стать чемпионами страны. В прошлом же сезоне «Ильвес» финишировал лишь на третьей строчке в турнирной таблице.

    А вот в еврокубках «Ильвесу» тяжело. Вряд ли команда сможет на что-то претендовать. Любая даже ничья будет команде в радость.

    «АЗ Алкмар»

    Турнирное положение: команда из города Алкмар в прошлом сезоне набрала 57 очков и финишировала на пятой строчке в турнирной таблице.

    «Сырные фермеры» за 34 матча смогли 58 раз поразить ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

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    • Алкмарцы боролись в плей-офф за попадание в Лигу конференций с «Херенвеном» и «Твенте» и победили их.

    Последние матчи: в прошлых официальных встречах алкмарский коллектив победил «Твенте» (3:2) и «Херенвен» (4:1).

    В последних товарищеских матчах же «АЗ Алкмар» победил «Локомотиву» (2:1), «Гент» (2:1), «Алмере Сити» (3:2) и «Арис» (3:2).

    Только до этого подопечные Мартена Мартенса проиграли «Зюльте-Варегему» (0:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «АЗ Алкмар» выступил не лучшим образом и не смог побороться за тройку сильнейших. В этом же сезоне у команды будет именно такая цель.

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    Что касается еврокубков, то «АЗ Алкмару» вполне по силам побороться за место в групповом этапе Лиги конференций. Команда точно не слабее своих соперников.

    Статистика для ставок

    • «АЗ Алкмар» выиграл 10 из последних 12 матчей, включая товарищеские

    • «Ильвес» проиграл только 1 из последних 7 официальных матчей

    • «АЗ Алкмар» забил в 13 из последних 14 матчей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.96, а победа «Ильвеса» — в 7.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: «АЗ Алкмар», по идее, намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «АЗ Алкмара» за 2.10.

    Прогноз: думается, что «Ильвес» может огорчить соперника и обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ильвес — АЗ Алкмар?

    Матч Ильвес — АЗ Алкмар состоится 24 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ильвес — АЗ Алкмар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа АЗ Алкмара с форой-1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ильвес — АЗ Алкмар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа АЗ Алкмара с форой-1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ильвес — АЗ Алкмар?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ильвес — АЗ Алкмар?

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.96, а победа «Ильвеса» — в 7.35.

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    Ильвес — АЗ Алкмар: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 24.07.202519:00. Будут ли у «АЗ Алкмара» проблемы с «Ильвесом»?
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