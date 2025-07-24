Баник — Легия: прогноз на матч квалификации Лиги Европы со ставкой за 2.12

«Баник» встретится с «Легией» в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 24 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Баник» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баник»

Путь к 1/4 финала: В прошедшем сезоне команда из Остравы в чемпионате Чехии заняла 3-е место в таблице с 71-м очком в активе, отстав от лидерской позиции на 19 баллов.

«Баник» напрямую попал в четвертьфинал квалификации Лиги Европы, где сыграет с грозной «Легией». Чешская команда начнет противостояние на своем поле.

Последние матчи: В прошлом поединке уже нового сезона чемпионата Чехии «Баник» проиграл «Богемиансу» (0:1), пропустив решающий гол на 17-й минуте.

До этого команда сыграла целую серию товарищеских матчей. За 6 контрольных встреч «Баник» по 2 раза победила, сыграла вничью и проиграла.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В последнее время «Баник» стал реже проигрывать на своем поле. В прошедших 3-х встречах команда дважды сыграла вничью и однажды победила.

В составе «Баника» есть нападающий, который умеет забивать голы стабильно. Эвертон забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи за 27 матчей в прошедшем сезоне.

«Легия»

Путь к 1/4 финала: Эта польская команда продолжает выступать в квалификации ЛЕ, начав свой путь с 1/8 финала. В этой стадии «Легия» сумела пройти казахстанский «Актобе».

В 1-м матче польская команда обыграла на своем поле соперника со счетом 1:0, забив победный гол на 25-й минуте. В ответной игре «Легия» снова победила с таким же счетом.

Последние матчи: Помимо 1/8 финала квалификации ЛЕ команда также сыграла в матче за Суперкубок Польши и победила. «Легия» обыграла «Лех» со счетом 2:1.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Легия» забила 10 голов при 2-х пропущенных.

Состояние команды: «Легия» уже вошла в игровой ритм и точно даст бой «Банику» в предстоящих матчах. Стоит отметить, что «Легия» прекрасно выступает именно на чужом поле.

В прошедших 10-и встречах при чужих трибунах «Легия» проиграла только 1 раз, 8 раз победила и однажды сыграла вничью. Сможет ли команда победить на этот раз? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Баник» выиграл только 1 раз

У «Легии» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

В последних 10-и встречах на чужом поле «Легия» выиграла 8 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баника» — 2.35, победа «Легии» — 2.95, ничья — за 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Легия» не проиграет в предстоящем матче. У команды продолжается отличная победная серия.

Ставка: Победа «Легии» с форой (0) за 2.12.

Прогноз: Во 2-м тайме команды забьют ключевые голы.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 2.05.