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    «Легия» даст бой сопернику на чужом поле

    Баник — Легия: прогноз на матч квалификации Лиги Европы со ставкой за 2.12

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    «Легия»
    «Баник» встретится с «Легией» в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет 24 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Баник» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Баник Ос

  • Острава
    •  Баник Ос 20:00 Легия

    Легия

  • Варшава
    •

    «Баник»

    Путь к 1/4 финала: В прошедшем сезоне команда из Остравы в чемпионате Чехии заняла 3-е место в таблице с 71-м очком в активе, отстав от лидерской позиции на 19 баллов.

    «Баник» напрямую попал в четвертьфинал квалификации Лиги Европы, где сыграет с грозной «Легией». Чешская команда начнет противостояние на своем поле.

    Последние матчи: В прошлом поединке уже нового сезона чемпионата Чехии «Баник» проиграл «Богемиансу» (0:1), пропустив решающий гол на 17-й минуте.

    До этого команда сыграла целую серию товарищеских матчей. За 6 контрольных встреч «Баник» по 2 раза победила, сыграла вничью и проиграла.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: В последнее время «Баник» стал реже проигрывать на своем поле. В прошедших 3-х встречах команда дважды сыграла вничью и однажды победила.

    В составе «Баника» есть нападающий, который умеет забивать голы стабильно. Эвертон забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи за 27 матчей в прошедшем сезоне.

    «Легия»

    Путь к 1/4 финала: Эта польская команда продолжает выступать в квалификации ЛЕ, начав свой путь с 1/8 финала. В этой стадии «Легия» сумела пройти казахстанский «Актобе».

    В 1-м матче польская команда обыграла на своем поле соперника со счетом 1:0, забив победный гол на 25-й минуте. В ответной игре «Легия» снова победила с таким же счетом.

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    • Последние матчи: Помимо 1/8 финала квалификации ЛЕ команда также сыграла в матче за Суперкубок Польши и победила. «Легия» обыграла «Лех» со счетом 2:1.

    У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Легия» забила 10 голов при 2-х пропущенных.

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    Состояние команды: «Легия» уже вошла в игровой ритм и точно даст бой «Банику» в предстоящих матчах. Стоит отметить, что «Легия» прекрасно выступает именно на чужом поле.

    В прошедших 10-и встречах при чужих трибунах «Легия» проиграла только 1 раз, 8 раз победила и однажды сыграла вничью. Сможет ли команда победить на этот раз? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 6-и встречах «Баник» выиграл только 1 раз

    • У «Легии» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд

    • В последних 10-и встречах на чужом поле «Легия» выиграла 8 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баника» — 2.35, победа «Легии» — 2.95, ничья — за 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Легия» не проиграет в предстоящем матче. У команды продолжается отличная победная серия.

    Ставка: Победа «Легии» с форой (0) за 2.12.

    Прогноз: Во 2-м тайме команды забьют ключевые голы.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 2.05.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Баник — Легия?

    Матч Баник — Легия состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига Европы.

    Прогноз: какой прогноз на матч Баник — Легия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Легии» с форой (0)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Баник — Легия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Легии» с форой (0).» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Баник — Легия?

    Смотреть матч турнира Лига Европы в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Баник — Легия?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баника» — 2.35, победа «Легии» — 2.95, ничья — за 3.50.

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    Баник — Легия: прогноз и ставка за 2.12, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. «Легия» даст бой сопернику на чужом поле
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