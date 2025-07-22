Слован — Зриньски: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов со ставкой за 2.20

«Слован» встретится со «Зриньски» в матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдет 22 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» — «Зриньски», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Слован»

Путь к 1/4 финала: В прошедшем сезоне чемпионата Словании команда заняла 1-е место в таблице с 72 очками в активе, опередив ближайшего преследователя на 18 баллов.

«Слован» пробился в четвертьфинал квалификации Лиги чемпионов, где встретится со «Зриньски». Словацкая команда успела провести целых 6 товарищеских матчей.

Последние матчи: В прошлом поединке «Слован» обыграл «Рачу» с разгромным счетом 17:1. До этого команда проиграла «Мидтьюлланном» (1:4).

В поледних 6-и встречах команда трижды проиграла, дважды победила и однажды сыграла вничью с «Полесье» (1:1). За этот отрезок «Слован» сумел забить 25 голов при 12-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Слован» подготовился ко встрече в квалификации, проведя целую серию товарищеских матчей.

У братиславской команды есть нападающий Давид Стрелец, который забил 20 голов и сделал 5 голевых передач за 29 встреч. Этот форвард стал лучшим бомбардиром лиги в прошедшем сезоне.

«Зриньски»

Путь к 1/4 финала: Эта команда является действующим чемпионом Боснии и Герцеговины. «Зриньски» занял 1-е место в прошедшем сезоне, опередив «Борац» на 1 балл.

Сейчас команда встретится со «Слованом» в квалификации Лиги чемпионов и точно не будет считаться фаворитом, ведь словацкий чемпионат сильнее боснийского. Уровень игры чуть выше.

Последние матчи: «Зриньски» прошел 1/8 финала квалификации ЛЧ, обыграв «Виртус». В 1-м поединке боснийская команда обыграла соперника со счетом 2:0, а во 2-м матче также одержала победу со счетом 2:1.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Зриньски» трижды победила и дважды проиграла. За этот период команда забила 9 голов при 6-и пропущенных.

Состояние команды: «Зриньски» попытается создать проблемы «Словану» на чужом поле, но сделать это будет тяжело.

В прошедших 3-х очных встречах «Зриньски» дважды проиграл «Словану» и однажды команды сыграли вничью (2:2). Сможет ли боснийская команда на сей раз одержать победу? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Слован» трижды проиграл

У «Зриньски» продолжается победная серия, которая насчитывает 2 матча подряд

В последних 3-х очных встречах «Слован» дважды обыграл «Зриньски»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Слована» — 1.67, победа «Зриньски» — 5.10, ничья — за 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Слован» активно начнет встречу, победив в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Слована» в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: Гости точно вскроют оборону соперника.

Ставка: Обе забьют за 1.85.