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    Окжетпес — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 19 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Окжетпес» — «Улытау»
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    Даурен Жумат
    19 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Улытау». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 19 Июля 2025 года

    Окжетпес

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Окжетпес 18:00 Улытау

    Улытау

  • Жезказган
    •

    «Окжетпес»

    Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 24 балла и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает шестую позицию в таблице с отставанием в 10 баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в 13 очков от зоны вылета.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (1:2).

    Перед этим в 15-м туре национального первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах переиграл «Кайсар» (4:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, тем не менее, перспективы выиграть все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

    «Улытау»

    Турнирное положение: «Улытау» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.

    Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице с отрывом только в два пункта от зоны понижения в классе (12-14-я строчки), поэтому ей нельзя терять очки.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Елимаем» Семей (1:1).

    Перед этим в 15-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже остался без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Жениса» (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из девяти последних матчей «Окжетпеса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Окжетпес» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Улытау» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.20, победа «Улытау» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.

    Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних поединках как хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Окжетпес — Улытау?

    Матч Окжетпес — Улытау состоится 19 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Окжетпес — Улытау?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Окжетпес — Улытау?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Окжетпес — Улытау?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Окжетпес — Улытау?

    Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.20, победа «Улытау» — в 4.40.

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    Окжетпес — Улытау: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 19.07.202518:00. Подвинет ли «Окжетпес» к зоне вылета «Улытау»?
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