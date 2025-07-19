Окжетпес — Улытау: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 19 июля 2025 года

19 июля в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Улытау». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окжетпес» — «Улытау», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» по итогам 16-ти поединков национального первенства набрал 24 балла и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает шестую позицию в таблице с отставанием в 10 баллов от зоны Лиги конференций (третья строчка), а также с отрывом в 13 очков от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (1:2).

Перед этим в 15-м туре национального первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда теперь уже в домашних стенах переиграл «Кайсар» (4:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов на победу, тем не менее, перспективы выиграть все же высоки, если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Даурен Жумат — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с восемью голами.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» по итогам 15-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 11-ю позицию в таблице с отрывом только в два пункта от зоны понижения в классе (12-14-я строчки), поэтому ей нельзя терять очки.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Елимаем» Семей (1:1).

Перед этим в 15-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив уже остался без баллов, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Жениса» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Окжетпеса» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Окжетпес» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Улытау» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.20, победа «Улытау» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их предпоследнем выездном поединке.

Такой же сценарий был реализован и в двух последних матчах хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в двух последних поединках как хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30