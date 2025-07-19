Франция (ж) — Германия (ж). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 19 июля 2025 года

Франция (ж)
Турнирное положение: Француженки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.
При этом Франция (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Француженки переиграли голландок (5:2).
До того команда нанесла поражение валлийкам (4:1). Плюс поединок с англичанками завершился трудной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Франция (ж) забила 19 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Француженки имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила всего 4 мяча в 3 турах группового этапа.
Причем Франция (ж) традиционно неудачно противостоит немкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.
Германия (ж)
Турнирное положение: Немки успешно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.
Причем Германия (ж) в трех турах группового этапа набрала 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Немки уступили шведкам (1:4).
До того команда уверенно переиграла датчанок (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение полькам (2:0).
При этом Германия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Немки сильны, однако не столь стабильны. Команда до последней коллизии победила 7 раз кряду.
При этом Германия (ж) не может победить француженок уже 3 года. До последней коллизии в очной битве немки обыграли соперниц два раза подряд.
Команда не столь ярко действует в плане реализации. Немки отличились 5 забитыми мячами в трех поединках группового этапа.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч
- Француженки победили в 11 своих последних поединках
- Франция (ж) в среднем забивает чаще 3 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: Француженки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же немки пропускают довольно часто.
Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.
Ставка: Победа Франции (ж) за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63