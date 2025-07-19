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    Француженки обидят немок

    Франция (ж) — Германия (ж). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 19 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Франция (ж) — Германия (ж)
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    Женская сборная Франции
    19 июля в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Франция (ж) и Германия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (ж) — Германия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Франция (ж)

    Турнирное положение: Француженки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.

    При этом Франция (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Француженки переиграли голландок (5:2).

    До того команда нанесла поражение валлийкам (4:1). Плюс поединок с англичанками завершился трудной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Франция (ж) забила 19 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Француженки имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила всего 4 мяча в 3 турах группового этапа.

    Причем Франция (ж) традиционно неудачно противостоит немкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.

    Германия (ж)

    Турнирное положение: Немки успешно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

    Причем Германия (ж) в трех турах группового этапа набрала 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Немки уступили шведкам (1:4).

    До того команда уверенно переиграла датчанок (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение полькам (2:0).

    При этом Германия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Немки сильны, однако не столь стабильны. Команда до последней коллизии победила 7 раз кряду.

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    При этом Германия (ж) не может победить француженок уже 3 года. До последней коллизии в очной битве немки обыграли соперниц два раза подряд.

    Команда не столь ярко действует в плане реализации. Немки отличились 5 забитыми мячами в трех поединках группового этапа.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • Француженки победили в 11 своих последних поединках

    • Франция (ж) в среднем забивает чаще 3 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Француженки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же немки пропускают довольно часто.

    Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа Франции (ж) за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Франция (ж) — Германия (ж)?

    Матч Франция (ж) — Германия (ж) состоится 19 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Франция (ж) — Германия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Франция (ж) — Германия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция (ж) — Германия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Франция (ж) — Германия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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