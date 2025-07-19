Франция (ж) — Германия (ж). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 19 июля 2025 года

19 июля в 1/4 финала плей-офф женского чемпионата Европы по футболу сыграют Франция (ж) и Германия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Франция (ж) — Германия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Франция (ж)

Турнирное положение: Француженки уверенно прошли в плей-офф. Команда финишировала на 1 строчке своего квартета.

При этом Франция (ж) в трех турах набрала 9 зачетных баллов. Команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Француженки переиграли голландок (5:2).

До того команда нанесла поражение валлийкам (4:1). Плюс поединок с англичанками завершился трудной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Франция (ж) забила 19 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Француженки имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила всего 4 мяча в 3 турах группового этапа.

Причем Франция (ж) традиционно неудачно противостоит немкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и атака команды явно способна еще поднатореть в плане реализации.

Германия (ж)

Турнирное положение: Немки успешно прошли в плей-офф. Команда заняла 2 место в турнирной таблице своего квартета.

Причем Германия (ж) в трех турах группового этапа набрала 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. Немки уступили шведкам (1:4).

До того команда уверенно переиграла датчанок (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение полькам (2:0).

При этом Германия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Немки сильны, однако не столь стабильны. Команда до последней коллизии победила 7 раз кряду.

При этом Германия (ж) не может победить француженок уже 3 года. До последней коллизии в очной битве немки обыграли соперниц два раза подряд.

Команда не столь ярко действует в плане реализации. Немки отличились 5 забитыми мячами в трех поединках группового этапа.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

Француженки победили в 11 своих последних поединках

Франция (ж) в среднем забивает чаще 3 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Француженки нынче находятся на эмоциональном подъеме, к тому же немки пропускают довольно часто.

Номинальные хозяева имеют в своем распоряжении качественных атакующих исполнительниц, способных сделать разницу.

Ставка: Победа Франции (ж) за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63